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БРИКС выступает за построение мира, свободного от диктатуры, заявил Путин - РИА Новости, 25.06.2024
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09:27 25.06.2024 (обновлено: 09:38 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/putin-1955234287.html
БРИКС выступает за построение мира, свободного от диктатуры, заявил Путин
БРИКС выступает за построение мира, свободного от диктатуры, заявил Путин - РИА Новости, 25.06.2024
БРИКС выступает за построение мира, свободного от диктатуры, заявил Путин
БРИКС выступает за построение справедливого и демократического мира, свободного от диктатуры, заявил президент РФ Владимир Путин в своём обращении к участникам... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:27
2024-06-25T09:38
в мире
брикс
россия
владимир путин
юрий ушаков
международный форум "примаковские чтения"
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. БРИКС выступает за построение справедливого и демократического мира, свободного от диктатуры, заявил президент РФ Владимир Путин в своём обращении к участникам и организаторам юбилейных Примаковских чтений."Не сомневаюсь, что вы также рассмотрите роль и перспективы дальнейшего развития БРИКС, объединения, которое представляет интересы мирового большинства и в котором Россия в этом году председательствует. Ведь именно БРИКС выступает локомотивом построения справедливого и демократического порядка, основывающегося на принципах подлинного равноправия, свободного от диктата и силового давления", - сказал Путин.Он добавил, что оценки, прогнозы и соображения участников Примаковских чтений будут интересными и полезными, и пожелал им успехов.Приветствие главы государства зачитал его помощник по международным делам Юрий Ушаков.
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в мире, брикс, россия, владимир путин, юрий ушаков, международный форум "примаковские чтения"
В мире, БРИКС, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Международный форум "Примаковские чтения"
БРИКС выступает за построение мира, свободного от диктатуры, заявил Путин

Путин: БРИКС выступает за построение справедливого и демократического мира

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. БРИКС выступает за построение справедливого и демократического мира, свободного от диктатуры, заявил президент РФ Владимир Путин в своём обращении к участникам и организаторам юбилейных Примаковских чтений.
«
"Не сомневаюсь, что вы также рассмотрите роль и перспективы дальнейшего развития БРИКС, объединения, которое представляет интересы мирового большинства и в котором Россия в этом году председательствует. Ведь именно БРИКС выступает локомотивом построения справедливого и демократического порядка, основывающегося на принципах подлинного равноправия, свободного от диктата и силового давления", - сказал Путин.
Он добавил, что оценки, прогнозы и соображения участников Примаковских чтений будут интересными и полезными, и пожелал им успехов.
Приветствие главы государства зачитал его помощник по международным делам Юрий Ушаков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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В миреБРИКСРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковМеждународный форум "Примаковские чтения"
 
 
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