https://ria.ru/20240625/putin-1955234100.html

Путин: российские мирные предложения предусматривают завершение конфликта

Путин: российские мирные предложения предусматривают завершение конфликта - РИА Новости, 25.06.2024

Путин: российские мирные предложения предусматривают завершение конфликта

Выдвинутые Россией мирные предложения действительно предусматривают завершение конфликта, говорится в обращении Владимира Путина к участникам стартовавших в... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T09:25

2024-06-25T09:25

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Выдвинутые Россией мирные предложения действительно предусматривают завершение конфликта, говорится в обращении Владимира Путина к участникам стартовавших в Москве "Примаковских чтений"."Рассчитываю, что, в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию", — говорится в послании, которое зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.Президент выразил уверенность, что участники форума также уделят должное внимание российским идеям по формированию на Евразийском континенте системы равной, неделимой безопасности и взаимовыгодного сотрудничества.Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240621/pozitsiya-1954455223.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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украина, россия, владимир путин, юрий ушаков, москва, в мире