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Путин: российские мирные предложения предусматривают завершение конфликта - РИА Новости, 25.06.2024
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09:25 25.06.2024 (обновлено: 10:08 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/putin-1955234100.html
Путин: российские мирные предложения предусматривают завершение конфликта
Путин: российские мирные предложения предусматривают завершение конфликта - РИА Новости, 25.06.2024
Путин: российские мирные предложения предусматривают завершение конфликта
Выдвинутые Россией мирные предложения действительно предусматривают завершение конфликта, говорится в обращении Владимира Путина к участникам стартовавших в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:25
2024-06-25T10:08
украина
россия
владимир путин
юрий ушаков
москва
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Выдвинутые Россией мирные предложения действительно предусматривают завершение конфликта, говорится в обращении Владимира Путина к участникам стартовавших в Москве "Примаковских чтений"."Рассчитываю, что, в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию", — говорится в послании, которое зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.Президент выразил уверенность, что участники форума также уделят должное внимание российским идеям по формированию на Евразийском континенте системы равной, неделимой безопасности и взаимовыгодного сотрудничества.Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240621/pozitsiya-1954455223.html
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украина, россия, владимир путин, юрий ушаков, москва, в мире
Украина, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Москва, В мире
Путин: российские мирные предложения предусматривают завершение конфликта

Путин: предложения России предусматривают завершение конфликта на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Выдвинутые Россией мирные предложения действительно предусматривают завершение конфликта, говорится в обращении Владимира Путина к участникам стартовавших в Москве "Примаковских чтений".
"Рассчитываю, что, в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию", — говорится в послании, которое зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.
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Президент выразил уверенность, что участники форума также уделят должное внимание российским идеям по формированию на Евразийском континенте системы равной, неделимой безопасности и взаимовыгодного сотрудничества.

В Москве 25-26 июня проходит Х Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" на тему "Россия в мировом контексте". Это ежегодная международная встреча экспертов в сфере международных отношений и мировой экономики. В рамках форума ведущие ученые, политики и дипломаты со всего мира ведут открытый диалог о глобальных и региональных вызовах и угрозах.

Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
Украинская сторона инициативу отвергла.
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