Путин: российские мирные предложения предусматривают завершение конфликта
Путин: предложения России предусматривают завершение конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Выдвинутые Россией мирные предложения действительно предусматривают завершение конфликта, говорится в обращении Владимира Путина к участникам стартовавших в Москве "Примаковских чтений".
"Рассчитываю, что, в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию", — говорится в послании, которое зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.
Президент выразил уверенность, что участники форума также уделят должное внимание российским идеям по формированию на Евразийском континенте системы равной, неделимой безопасности и взаимовыгодного сотрудничества.
В Москве 25-26 июня проходит Х Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" на тему "Россия в мировом контексте". Это ежегодная международная встреча экспертов в сфере международных отношений и мировой экономики. В рамках форума ведущие ученые, политики и дипломаты со всего мира ведут открытый диалог о глобальных и региональных вызовах и угрозах.
Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
Украинская сторона инициативу отвергла.