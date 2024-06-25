https://ria.ru/20240625/post-1955341019.html

СМИ: лидеры ЕС договорились назначить фон дер Ляйен на пост главы ЕК

СМИ: лидеры ЕС договорились назначить фон дер Ляйен на пост главы ЕК - РИА Новости, 25.06.2024

СМИ: лидеры ЕС договорились назначить фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Страны ЕС согласовали кандидатуру нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок, передает информационное агентство dpa со ссылкой на... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:32

2024-06-25T14:32

2024-06-25T14:45

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евросоюз

еврокомиссия

эстония

португалия

урсула фон дер ляйен

антониу кошта

жозеп боррель

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Страны ЕС согласовали кандидатуру нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок, передает информационное агентство dpa со ссылкой на источники."Лидеры ЕС, ведущие переговоры о высокопоставленных должностях в блоке, договорились выдвинуть Урсулу фон дер Ляйен на второй срок на должность председателя Европейской комиссии", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.На пост главы Еврокомиссии - института исполнительной власти ЕС, претендует ее нынешний председатель Урсула фон дер Ляйен, чья партия подтвердила свою лидирующую роль по итогам выборов в Европейский парламент. Согласно утечкам в европейских СМИ, наиболее вероятным претендентом на этот пост является бывший премьер Португалии Антониу Кошта.Лидеры ЕС также должны предложить будущего главу дипломатии Евросоюза, который придет на смену испанскому политику Жозепу Боррелю. На этот пост, также по данным СМИ, может претендовать премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Кандидатуру главы дипломатии должны утвердить глава Еврокомиссии и Европарламент.Еврокомиссия предлагает новые законы, реализует политику ЕС, контролирует бюджет сообщества, обеспечивает соблюдение европейского законодательства в странах ЕС. Также Еврокомиссия наделена правом вести переговоры и заключать международные соглашения от имени ЕС. Глава ЕК избирается на пятилетний срок. Евросовет (главы государств и правительств стран Евросоюза) выбирают кандидата и предлагают его для согласования Европейскому парламенту. Поскольку выбор такого кандидата учитывает итоги выборов в Европарламент, как правило, претендент подбирается из числа тех, кого поддерживает крупнейшая политическая группа в новом составе ЕП.Парламент утверждает или отклоняет кандидатуру кандидата абсолютным большинством голосов (50% плюс один голос). После согласования ЕП, Евросовет назначает нового председателя ЕК на должность, и он приступает к подбору своей команды, которую также затем согласует Европарламент (единогласным решением) и окончательно утверждает Евросовет (квалифицированным большинством). Если кандидатура председателя ЕК парламентом отклоняется, у Евросовета есть месяц, чтобы предложить нового кандидата.Предложенные главой ЕК кандидаты на должности еврокомиссаров должны предстать перед профильными комитетами Европарламента для дальнейшего утверждения.

https://ria.ru/20240616/prizyv-1953284367.html

https://ria.ru/20240620/germaniya-1954313577.html

https://ria.ru/20240621/evrosoyuz-1954570343.html

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в мире, евросоюз, еврокомиссия, эстония, португалия, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, жозеп боррель, европарламент