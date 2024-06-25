https://ria.ru/20240625/pokhorony-1955413243.html
В Индии хотели похоронить мужчину, который оказался живым
В Индии хотели похоронить мужчину, который оказался живым - РИА Новости, 25.06.2024
В Индии хотели похоронить мужчину, который оказался живым
В Индии мужчина узнал о своих похоронах, организованных по ошибке из-за кражи телефона, пишет ETV Bharat. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T18:59
2024-06-25T18:59
2024-06-25T18:59
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индия
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Индии мужчина узнал о своих похоронах, организованных по ошибке из-за кражи телефона, пишет ETV Bharat.По данным издания, местный житель Эллаппа устроился носильщиком и приехал в город Тандур, где остался на несколько дней."Уйдя с работы 22 июня, индиец уснул на дороге в состоянии алкогольного опьянения. Его новый знакомый украл деньги и мобильный телефон и сбежал, но погиб той же ночью, переходя железнодорожные пути. Сотрудники станции нашли украденное. <...> По данным устройства полиция предположила, что погибшим был Эллаппа и уведомила об этом его родственников", — говорится в статье.Члены семьи мужчины не смогли опознать тело из-за его состояния и отравили труп в родную деревню Эллаппы. Ее жители связались с цементной компанией, чтобы предупредить о гибели коллеги, чем удивили сотрудников, поскольку те видели мужчину на работе утром 23 июня.После этого коллеги нашли Эллаппу и рассказали ему об инциденте, а тот, в свою очередь, позвонил родным и попросил отменить собственные похороны.
https://ria.ru/20240516/pokhorony-1946463674.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, индия
В Индии хотели похоронить мужчину, который оказался живым
В Индии мужчина попросил остановить свои похороны, организованные по ошибке
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
В Индии мужчина узнал о своих похоронах, организованных по ошибке из-за кражи телефона, пишет ETV Bharat
.
По данным издания, местный житель Эллаппа устроился носильщиком и приехал в город Тандур, где остался на несколько дней.
"Уйдя с работы 22 июня, индиец уснул на дороге в состоянии алкогольного опьянения. Его новый знакомый украл деньги и мобильный телефон и сбежал, но погиб той же ночью, переходя железнодорожные пути. Сотрудники станции нашли украденное. <...> По данным устройства полиция предположила, что погибшим был Эллаппа и уведомила об этом его родственников", — говорится в статье.
Члены семьи мужчины не смогли опознать тело из-за его состояния и отравили труп в родную деревню Эллаппы. Ее жители связались с цементной компанией, чтобы предупредить о гибели коллеги, чем удивили сотрудников, поскольку те видели мужчину на работе утром 23 июня.
После этого коллеги нашли Эллаппу и рассказали ему об инциденте, а тот, в свою очередь, позвонил родным и попросил отменить собственные похороны.