https://ria.ru/20240625/pokhorony-1955413243.html

В Индии хотели похоронить мужчину, который оказался живым

В Индии хотели похоронить мужчину, который оказался живым - РИА Новости, 25.06.2024

В Индии хотели похоронить мужчину, который оказался живым

В Индии мужчина узнал о своих похоронах, организованных по ошибке из-за кражи телефона, пишет ETV Bharat. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T18:59

2024-06-25T18:59

2024-06-25T18:59

в мире

индия

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Индии мужчина узнал о своих похоронах, организованных по ошибке из-за кражи телефона, пишет ETV Bharat.По данным издания, местный житель Эллаппа устроился носильщиком и приехал в город Тандур, где остался на несколько дней."Уйдя с работы 22 июня, индиец уснул на дороге в состоянии алкогольного опьянения. Его новый знакомый украл деньги и мобильный телефон и сбежал, но погиб той же ночью, переходя железнодорожные пути. Сотрудники станции нашли украденное. <...> По данным устройства полиция предположила, что погибшим был Эллаппа и уведомила об этом его родственников", — говорится в статье.Члены семьи мужчины не смогли опознать тело из-за его состояния и отравили труп в родную деревню Эллаппы. Ее жители связались с цементной компанией, чтобы предупредить о гибели коллеги, чем удивили сотрудников, поскольку те видели мужчину на работе утром 23 июня.После этого коллеги нашли Эллаппу и рассказали ему об инциденте, а тот, в свою очередь, позвонил родным и попросил отменить собственные похороны.

https://ria.ru/20240516/pokhorony-1946463674.html

https://ria.ru/20240225/morg-1928794282.html

индия

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в мире, индия