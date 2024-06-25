https://ria.ru/20240625/peterburg-1955276941.html

В Петербурге задержали карманников, "помогавших" ловить такси

В Петербурге задержали карманников, "помогавших" ловить такси - РИА Новости, 25.06.2024

В Петербурге задержали карманников, "помогавших" ловить такси

Полиция Санкт-Петербурга задержала группу воров-карманников, которые, предположительно, "помогали" клиентам ночных баров и клубов поймать такси, после чего... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:48

2024-06-25T11:48

2024-06-25T11:52

происшествия

санкт-петербург

россия

выборгский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала группу воров-карманников, которые, предположительно, "помогали" клиентам ночных баров и клубов поймать такси, после чего пассажиры лишались кошельков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. По данным ведомства, в мае в полицию Выборгского района поступило сразу несколько сообщений о кражах у пассажиров такси. Так, 33-летний петербуржец после возвращения из ночного клуба остался без кошелька и банковской карты, а через несколько дней после такой же поездки мобильного телефона лишился другой местный житель. В обоих случаях полицейское следствие возбудило уголовные дела о краже. При этом, как установили в полиции, воры действовали по одинаковому сценарию. "История начиналась на улице, у выхода из увеселительного заведения. К посетителю бара подходила приветливая компания молодых людей, якобы отдыхавших в заведении по соседству. Новые знакомые в ходе непринужденного диалога "по-братски" уговаривали поймать одно такси на всех, аргументируя это выгодной ценой поездки. По счастливому случаю рядом всегда оказывался дружелюбный таксист, который с радостью усаживал всю компанию в свой "Фольксваген", обещая довезти с ветерком. По пути следования новоиспеченные приятели не жалели крепких мужских объятий. Итогом таких "душевных" поездок становилась пропажа денег или телефона", – рассказали в управлении. Правоохранители установили личности и задержали четверых предполагаемых участников этой схемы, включая "таксиста". Среди них оказались три уроженца Северного Кавказа, одного из которых ранее судили за вымогательство и кражу, а также житель Петербурга, знавший этих людей с детства. "Все четверо задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. У оперативников есть все основания полагать, что задержанные причастны к целой серии подобных преступлений", – заключают в полиции.

https://ria.ru/20240122/pevitsa-1922811003.html

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905338717.html

санкт-петербург

россия

выборгский район

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происшествия, санкт-петербург, россия, выборгский район