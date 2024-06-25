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"Ясно давали понять". Пентагон прокомментировал удар по Севастополю - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:13 25.06.2024 (обновлено: 01:35 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/pentagon-1955200476.html
"Ясно давали понять". Пентагон прокомментировал удар по Севастополю
"Ясно давали понять". Пентагон прокомментировал удар по Севастополю - РИА Новости, 25.06.2024
"Ясно давали понять". Пентагон прокомментировал удар по Севастополю
США не хотят видеть потерь среди гражданского населения и намерены обсудить это с Украиной, сказал журналистам пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер по поводу РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T01:13
2024-06-25T01:35
специальная военная операция на украине
в мире
севастополь
сша
украина
патрик райдер
министерство обороны сша
обстрел севастополя ракетами atacms
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США не хотят видеть потерь среди гражданского населения и намерены обсудить это с Украиной, сказал журналистам пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер по поводу воскресного обстрела Севастополя. "Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери", — заявил он. Райдер утверждает, что в Пентагоне не располагают информацией, на основании которой можно было бы судить "были или не были убиты мирные жители". Отказался он отвечать и на вопрос о степени вовлеченности военных США в удар, который, согласно заявлению российской стороны, был нанесен с помощью американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетной боевой частью. "Я переадресую вас к ним (украинцам), чтобы они говорили о своих операциях", — сказал он. Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская система ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. По последним данным, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, причастность США к обстрелу Севастополя будет иметь последствия. Он призвал представителей СМИ задавать вопросы иностранным журналистам, пресс-секретарям глав государств в Европе и Штатах, "зачем их правительство убивает российских детей".
https://ria.ru/20240624/nebenzya-1955181155.html
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в мире, севастополь, сша, украина, патрик райдер, министерство обороны сша, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, В мире, Севастополь, США, Украина, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
"Ясно давали понять". Пентагон прокомментировал удар по Севастополю

Пентагон: США не хотят видеть гражданских потерь и обсудят это с Украиной

© Фото очевидцаОказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
© Фото очевидца
Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США не хотят видеть потерь среди гражданского населения и намерены обсудить это с Украиной, сказал журналистам пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер по поводу воскресного обстрела Севастополя.
"Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери", — заявил он.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
США причастны к ракетному удару по Севастополю, заявил Небензя
Вчера, 21:53
Райдер утверждает, что в Пентагоне не располагают информацией, на основании которой можно было бы судить "были или не были убиты мирные жители".
Отказался он отвечать и на вопрос о степени вовлеченности военных США в удар, который, согласно заявлению российской стороны, был нанесен с помощью американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетной боевой частью.
"Я переадресую вас к ним (украинцам), чтобы они говорили о своих операциях", — сказал он.
День траура в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.

Дети возле стихийного мемориала в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.

День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе

Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Погибли четверо, в том числе двое детей.

Стихийный мемориал в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

Погибли четверо, в том числе двое детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.

День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе

На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.

Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.

Приспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 7

В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 7

Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 7

Погибли четверо, в том числе двое детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 7

На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 7

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 7

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 7
Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская система ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.
Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. По последним данным, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, причастность США к обстрелу Севастополя будет иметь последствия. Он призвал представителей СМИ задавать вопросы иностранным журналистам, пресс-секретарям глав государств в Европе и Штатах, "зачем их правительство убивает российских детей".
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
США заявили, что не знают, кто несет ответственность за удар по Севастополю
Вчера, 22:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСевастопольСШАУкраинаПатрик РайдерМинистерство обороны СШАОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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