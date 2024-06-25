https://ria.ru/20240625/pentagon-1955200476.html
"Ясно давали понять". Пентагон прокомментировал удар по Севастополю
"Ясно давали понять". Пентагон прокомментировал удар по Севастополю - РИА Новости, 25.06.2024
"Ясно давали понять". Пентагон прокомментировал удар по Севастополю
США не хотят видеть потерь среди гражданского населения и намерены обсудить это с Украиной, сказал журналистам пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер по поводу РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T01:13
2024-06-25T01:13
2024-06-25T01:35
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США не хотят видеть потерь среди гражданского населения и намерены обсудить это с Украиной, сказал журналистам пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер по поводу воскресного обстрела Севастополя. "Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери", — заявил он. Райдер утверждает, что в Пентагоне не располагают информацией, на основании которой можно было бы судить "были или не были убиты мирные жители". Отказался он отвечать и на вопрос о степени вовлеченности военных США в удар, который, согласно заявлению российской стороны, был нанесен с помощью американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетной боевой частью. "Я переадресую вас к ним (украинцам), чтобы они говорили о своих операциях", — сказал он. Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская система ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. По последним данным, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, причастность США к обстрелу Севастополя будет иметь последствия. Он призвал представителей СМИ задавать вопросы иностранным журналистам, пресс-секретарям глав государств в Европе и Штатах, "зачем их правительство убивает российских детей".
https://ria.ru/20240624/nebenzya-1955181155.html
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в мире, севастополь, сша, украина, патрик райдер, министерство обороны сша, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, В мире, Севастополь, США, Украина, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
"Ясно давали понять". Пентагон прокомментировал удар по Севастополю
Пентагон: США не хотят видеть гражданских потерь и обсудят это с Украиной
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США не хотят видеть потерь среди гражданского населения и намерены обсудить это с Украиной, сказал журналистам пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер по поводу воскресного обстрела Севастополя.
"Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери", — заявил он.
Райдер утверждает, что в Пентагоне не располагают информацией, на основании которой можно было бы судить "были или не были убиты мирные жители".
Отказался он отвечать и на вопрос о степени вовлеченности военных США в удар, который, согласно заявлению российской стороны, был нанесен с помощью американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетной боевой частью.
"Я переадресую вас к ним (украинцам), чтобы они говорили о своих операциях", — сказал он.
День траура в Севастополе
В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.
1 из 7
Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.
2 из 7
Погибли четверо, в том числе двое детей.
3 из 7
На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.
4 из 7
По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.
5 из 7
Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
6 из 7
Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.
7 из 7
В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.
1 из 7
Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.
2 из 7
Погибли четверо, в том числе двое детей.
3 из 7
На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.
4 из 7
По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.
5 из 7
Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
6 из 7
Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.
7 из 7
Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская система ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.
Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. По последним данным, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, причастность США к обстрелу Севастополя будет иметь последствия. Он призвал представителей СМИ задавать вопросы иностранным журналистам, пресс-секретарям глав государств в Европе
и Штатах, "зачем их правительство убивает российских детей".