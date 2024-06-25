https://ria.ru/20240625/pentagon-1955200476.html

"Ясно давали понять". Пентагон прокомментировал удар по Севастополю

"Ясно давали понять". Пентагон прокомментировал удар по Севастополю - РИА Новости, 25.06.2024

"Ясно давали понять". Пентагон прокомментировал удар по Севастополю

США не хотят видеть потерь среди гражданского населения и намерены обсудить это с Украиной, сказал журналистам пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер по поводу РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T01:13

2024-06-25T01:13

2024-06-25T01:35

специальная военная операция на украине

в мире

севастополь

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украина

патрик райдер

министерство обороны сша

обстрел севастополя ракетами atacms

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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США не хотят видеть потерь среди гражданского населения и намерены обсудить это с Украиной, сказал журналистам пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер по поводу воскресного обстрела Севастополя. "Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери", — заявил он. Райдер утверждает, что в Пентагоне не располагают информацией, на основании которой можно было бы судить "были или не были убиты мирные жители". Отказался он отвечать и на вопрос о степени вовлеченности военных США в удар, который, согласно заявлению российской стороны, был нанесен с помощью американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетной боевой частью. "Я переадресую вас к ним (украинцам), чтобы они говорили о своих операциях", — сказал он. Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская система ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. По последним данным, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, причастность США к обстрелу Севастополя будет иметь последствия. Он призвал представителей СМИ задавать вопросы иностранным журналистам, пресс-секретарям глав государств в Европе и Штатах, "зачем их правительство убивает российских детей".

https://ria.ru/20240624/nebenzya-1955181155.html

https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955183210.html

севастополь

сша

украина

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в мире, севастополь, сша, украина, патрик райдер, министерство обороны сша, обстрел севастополя ракетами atacms