https://ria.ru/20240625/omarov-1955200314.html

РИА Новости нашло дом экс-главы Сергокалинского района Омарова

РИА Новости нашло дом экс-главы Сергокалинского района Омарова - РИА Новости, 25.06.2024

РИА Новости нашло дом экс-главы Сергокалинского района Омарова

РИА Новости нашло дом отправленного в отставку главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья и племянник участвовали в теракте на территории... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T01:11

2024-06-25T01:11

2024-06-25T01:11

происшествия

дербент

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

россия

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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. РИА Новости нашло дом отправленного в отставку главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья и племянник участвовали в теракте на территории республики. Источник РИА Новости в силовых структурах республики накануне сообщил, что руководитель Сергокалинского района республики Магомед Омаров был доставлен на допрос в связи с тем, что его сыновья, по данным силовиков, были участниками терактов в Дагестане. Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Обстановка вокруг дома бывшего главы - спокойная, правоохранительных органов нет. Дом обнесен высоким забором. В силовых структурах республики уже в понедельник сообщали РИА Новости, что среди ликвидированных в ходе контртеррористической операции был Али Закаригаев. Руководитель аппарата регионального отделения партии "Справедливая Россия - За Правду" Зурида Валеева сообщила РИА Новости, что он возглавлял отделение партии в Сергокалинском районе, два года назад ушел с этой должности. При этом в правоохранительных органах позднее сообщили РИА Новости, что Закаригаев был племянником Омарова. Другой представитель силовых структур региона подтвердил РИА Новости, что Закаригаев был жителем села Сергокала. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955039457.html

https://ria.ru/20240625/politseyskiy-1955198284.html

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происшествия, дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, россия