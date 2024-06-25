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РИА Новости нашло дом экс-главы Сергокалинского района Омарова - РИА Новости, 25.06.2024
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01:11 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/omarov-1955200314.html
РИА Новости нашло дом экс-главы Сергокалинского района Омарова
РИА Новости нашло дом экс-главы Сергокалинского района Омарова - РИА Новости, 25.06.2024
РИА Новости нашло дом экс-главы Сергокалинского района Омарова
РИА Новости нашло дом отправленного в отставку главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья и племянник участвовали в теракте на территории... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T01:11
2024-06-25T01:11
происшествия
дербент
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
россия
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. РИА Новости нашло дом отправленного в отставку главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья и племянник участвовали в теракте на территории республики. Источник РИА Новости в силовых структурах республики накануне сообщил, что руководитель Сергокалинского района республики Магомед Омаров был доставлен на допрос в связи с тем, что его сыновья, по данным силовиков, были участниками терактов в Дагестане. Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Обстановка вокруг дома бывшего главы - спокойная, правоохранительных органов нет. Дом обнесен высоким забором. В силовых структурах республики уже в понедельник сообщали РИА Новости, что среди ликвидированных в ходе контртеррористической операции был Али Закаригаев. Руководитель аппарата регионального отделения партии "Справедливая Россия - За Правду" Зурида Валеева сообщила РИА Новости, что он возглавлял отделение партии в Сергокалинском районе, два года назад ушел с этой должности. При этом в правоохранительных органах позднее сообщили РИА Новости, что Закаригаев был племянником Омарова. Другой представитель силовых структур региона подтвердил РИА Новости, что Закаригаев был жителем села Сергокала. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955039457.html
https://ria.ru/20240625/politseyskiy-1955198284.html
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происшествия, дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, россия
Происшествия, Дербент, Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Россия
РИА Новости нашло дом экс-главы Сергокалинского района Омарова

Найден дом главы района Дагестана, чьи сыновья и племянник участвовали в теракте

© Фото : пресс-служба администрациии МР "Сергокалинский район"Магомед Омаров
Магомед Омаров - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : пресс-служба администрациии МР "Сергокалинский район"
Магомед Омаров. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. РИА Новости нашло дом отправленного в отставку главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья и племянник участвовали в теракте на территории республики.
Источник РИА Новости в силовых структурах республики накануне сообщил, что руководитель Сергокалинского района республики Магомед Омаров был доставлен на допрос в связи с тем, что его сыновья, по данным силовиков, были участниками терактов в Дагестане. Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия".
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Вчера, 12:58
Обстановка вокруг дома бывшего главы - спокойная, правоохранительных органов нет. Дом обнесен высоким забором.
В силовых структурах республики уже в понедельник сообщали РИА Новости, что среди ликвидированных в ходе контртеррористической операции был Али Закаригаев. Руководитель аппарата регионального отделения партии "Справедливая Россия - За Правду" Зурида Валеева сообщила РИА Новости, что он возглавлял отделение партии в Сергокалинском районе, два года назад ушел с этой должности. При этом в правоохранительных органах позднее сообщили РИА Новости, что Закаригаев был племянником Омарова. Другой представитель силовых структур региона подтвердил РИА Новости, что Закаригаев был жителем села Сергокала.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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