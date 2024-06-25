https://ria.ru/20240625/nagrada-1955449086.html

Полицейских, участвовавших в задержании террористов в Дагестане, наградили

Полицейских, участвовавших в задержании террористов в Дагестане, наградили - РИА Новости, 25.06.2024

Полицейских, участвовавших в задержании террористов в Дагестане, наградили

Владимир Путин наградил медалями "За храбрость" полицейских, участвовавших в задержании террористов в Дагестане, следует из указа, опубликованного на... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T21:35

2024-06-25T21:35

2024-06-25T22:08

республика дагестан

владимир путин

россия

дербент

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

сергокалинский район

сергей меликов

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Путин наградил медалями "За храбрость" полицейских, участвовавших в задержании террористов в Дагестане, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации."За мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки, наградить медалями "За храбрость" второй степени", — говорится в документе.Президент отметил:Кроме того, глава государства посмертно наградил орденом Мужества убитого священника Николая Котельникова.Теракты в ДагестанеВ воскресенье вооруженные боевики напали на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, единственный православный храм в городе, Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, на две синагоги и пост ДПС.Погиб 21 человек: сотрудники полиции и несколько гражданских лиц, в том числе священник Николай Котельников, еще более 40 пострадали.В Дагестане объявили трехдневный траур. Возбуждены уголовные дела. Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили.Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, нападавшие были выходцами из Сергокалинского района республики. По некоторым данным, двое из них были детьми главы района Магомеда Омарова, еще один — его племянником. Чиновника освободили от должности, накануне сообщалось, что его задержали и отвезли на допрос.

https://ria.ru/20240625/derbent-1955215954.html

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

россия

дербент

махачкала

сергокалинский район

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республика дагестан, владимир путин, россия, дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, сергокалинский район, сергей меликов