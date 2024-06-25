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Полицейских, участвовавших в задержании террористов в Дагестане, наградили - РИА Новости, 25.06.2024
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21:35 25.06.2024 (обновлено: 22:08 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/nagrada-1955449086.html
Полицейских, участвовавших в задержании террористов в Дагестане, наградили
Полицейских, участвовавших в задержании террористов в Дагестане, наградили - РИА Новости, 25.06.2024
Полицейских, участвовавших в задержании террористов в Дагестане, наградили
Владимир Путин наградил медалями "За храбрость" полицейских, участвовавших в задержании террористов в Дагестане, следует из указа, опубликованного на... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T21:35
2024-06-25T22:08
республика дагестан
владимир путин
россия
дербент
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
сергокалинский район
сергей меликов
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Путин наградил медалями "За храбрость" полицейских, участвовавших в задержании террористов в Дагестане, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации."За мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки, наградить медалями "За храбрость" второй степени", — говорится в документе.Президент отметил:Кроме того, глава государства посмертно наградил орденом Мужества убитого священника Николая Котельникова.Теракты в ДагестанеВ воскресенье вооруженные боевики напали на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, единственный православный храм в городе, Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, на две синагоги и пост ДПС.Погиб 21 человек: сотрудники полиции и несколько гражданских лиц, в том числе священник Николай Котельников, еще более 40 пострадали.В Дагестане объявили трехдневный траур. Возбуждены уголовные дела. Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили.Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, нападавшие были выходцами из Сергокалинского района республики. По некоторым данным, двое из них были детьми главы района Магомеда Омарова, еще один — его племянником. Чиновника освободили от должности, накануне сообщалось, что его задержали и отвезли на допрос.
https://ria.ru/20240625/derbent-1955215954.html
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россия
дербент
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республика дагестан, владимир путин, россия, дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, сергокалинский район, сергей меликов
Республика Дагестан, Владимир Путин, Россия, Дербент, Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Сергокалинский район, Сергей Меликов
Полицейских, участвовавших в задержании террористов в Дагестане, наградили

Полицейские, участвовавшие в задержании террористов в Дагестане, награждены

© РИА НовостиНа месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале. Кадр видео
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале. Кадр видео
© РИА Новости
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Путин наградил медалями "За храбрость" полицейских, участвовавших в задержании террористов в Дагестане, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"За мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки, наградить медалями "За храбрость" второй степени", — говорится в документе.
Вооруженные нападения на храмы и синагогу в Дагестане
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
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1 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
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2 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
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3 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
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4 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
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5 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
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6 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
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7 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
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8 из 9
© СК РФ

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
1 из 9

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
3 из 9

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
5 из 9

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 9

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
7 из 9

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
8 из 9

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9
Президент отметил:
  • Муслима Кадиева;
  • Ахмеда Казиева;
  • Абдуллу Магомедова;
  • Зубайру Алишейхова;
  • Эльдара Магомедова;
  • Магомеда Паридалаева;
  • Ибадуллаха Рамазанова;
  • Эфенди Рамазанова;
  • Килясхана Солтанова;
  • Хабиба Тинамагомедова.
Кроме того, глава государства посмертно наградил орденом Мужества убитого священника Николая Котельникова.
Протоиерей Николай Котельников - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
СМИ: террористы заранее готовили убийство священника в Дербенте
Вчера, 06:08

Теракты в Дагестане

В воскресенье вооруженные боевики напали на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, единственный православный храм в городе, Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, на две синагоги и пост ДПС.
Погиб 21 человек: сотрудники полиции и несколько гражданских лиц, в том числе священник Николай Котельников, еще более 40 пострадали.
В Дагестане объявили трехдневный траур. Возбуждены уголовные дела. Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили.
Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, нападавшие были выходцами из Сергокалинского района республики. По некоторым данным, двое из них были детьми главы района Магомеда Омарова, еще один — его племянником. Чиновника освободили от должности, накануне сообщалось, что его задержали и отвезли на допрос.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
24 июня, 08:00
 
Республика ДагестанВладимир ПутинРоссияДербентМахачкалаВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеСергокалинский районСергей Меликов
 
 
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