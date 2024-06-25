https://ria.ru/20240625/mus-1955338902.html
В Совбезе назвали решение палаты МУС в отношении Шойгу ничтожным
В Совбезе назвали решение палаты МУС в отношении Шойгу ничтожным - РИА Новости, 25.06.2024
В Совбезе назвали решение палаты МУС в отношении Шойгу ничтожным
Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда об "аресте" секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу ничтожно, оно принято... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:28
2024-06-25T14:28
2024-06-25T15:00
россия
международный уголовный суд
сергей шойгу
в мире
совет безопасности рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946353571_0:24:2888:1649_1920x0_80_0_0_184aad0bf7e34d61342fb562732878fb.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда об "аресте" секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу ничтожно, оно принято в рамках гибридной войны Запада против РФ, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза."Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда в отношении секретаря совета безопасности России Сергея Шойгу ничтожно. Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны", - говорится в заявлении.Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, говорится в заявлении на сайте суда.МУС, чью юрисдикцию не признают многие страны, обвиняет бывшего министра обороны РФ Шойгу, а также Герасимова в якобы руководстве атаками на гражданские объекты на Украине, нанесении "чрезмерного сопутствующего вреда" гражданскому населению или объектам, а также якобы преступлениях против человечности.В суде полагают, что глава Генштаба и бывший экс-министр якобы могут нести ответственность за удары по украинской электрической инфраструктуре. Отмечается, что содержимое ордеров засекречено, чтобы, по утверждению МУС, "защитить свидетелей и обеспечить защиту расследования".Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20240607/nko-1951522914.html
https://ria.ru/20240608/zakharova-1951639102.html
https://ria.ru/20240521/zakharova-1947309350.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946353571_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_1a67b09f831365959eeff9f8dd1641cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, международный уголовный суд, сергей шойгу, в мире, совет безопасности рф
Россия, Международный уголовный суд, Сергей Шойгу, В мире, Совет Безопасности РФ
В Совбезе назвали решение палаты МУС в отношении Шойгу ничтожным
Аппарат Совбеза назвал решение палаты МУС по Шойгу элементом гибридной войны
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда об "аресте" секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу ничтожно, оно принято в рамках гибридной войны Запада против РФ, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
"Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда в отношении секретаря совета безопасности России Сергея Шойгу ничтожно. Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны", - говорится в заявлении.
Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, говорится в заявлении на сайте суда.
МУС, чью юрисдикцию не признают многие страны, обвиняет бывшего министра обороны РФ Шойгу, а также Герасимова в якобы руководстве атаками на гражданские объекты на Украине, нанесении "чрезмерного сопутствующего вреда" гражданскому населению или объектам, а также якобы преступлениях против человечности.
В суде полагают, что глава Генштаба и бывший экс-министр якобы могут нести ответственность за удары по украинской электрической инфраструктуре. Отмечается, что содержимое ордеров засекречено, чтобы, по утверждению МУС, "защитить свидетелей и обеспечить защиту расследования".
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.