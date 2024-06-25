https://ria.ru/20240625/mus-1955338902.html

В Совбезе назвали решение палаты МУС в отношении Шойгу ничтожным

В Совбезе назвали решение палаты МУС в отношении Шойгу ничтожным - РИА Новости, 25.06.2024

В Совбезе назвали решение палаты МУС в отношении Шойгу ничтожным

Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда об "аресте" секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу ничтожно, оно принято... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:28

2024-06-25T14:28

2024-06-25T15:00

россия

международный уголовный суд

сергей шойгу

в мире

совет безопасности рф

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда об "аресте" секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу ничтожно, оно принято в рамках гибридной войны Запада против РФ, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза."Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда в отношении секретаря совета безопасности России Сергея Шойгу ничтожно. Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны", - говорится в заявлении.Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, говорится в заявлении на сайте суда.МУС, чью юрисдикцию не признают многие страны, обвиняет бывшего министра обороны РФ Шойгу, а также Герасимова в якобы руководстве атаками на гражданские объекты на Украине, нанесении "чрезмерного сопутствующего вреда" гражданскому населению или объектам, а также якобы преступлениях против человечности.В суде полагают, что глава Генштаба и бывший экс-министр якобы могут нести ответственность за удары по украинской электрической инфраструктуре. Отмечается, что содержимое ордеров засекречено, чтобы, по утверждению МУС, "защитить свидетелей и обеспечить защиту расследования".Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20240607/nko-1951522914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, международный уголовный суд, сергей шойгу, в мире, совет безопасности рф