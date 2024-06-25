https://ria.ru/20240625/mus-1955321590.html

Не признаваемый Россией МУС выдал ордер на "арест" Шойгу и Герасимова

Не признаваемый Россией МУС выдал ордер на "арест" Шойгу и Герасимова - РИА Новости, 25.06.2024

Не признаваемый Россией МУС выдал ордер на "арест" Шойгу и Герасимова

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генерального... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:50

2024-06-25T13:50

2024-06-25T15:51

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, сообщается на сайте органа."Двадцать четвертого июня досудебная палата II Международного уголовного суда <...> выдала ордера на арест двух лиц, Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова, в контексте ситуации на Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные как минимум с 10 октября 2022 года по 9 мая 2023 года", — говорится в заявлении.Суд обвиняет Шойгу и Герасимова в "руководстве атаками на гражданские объекты на Украине, нанесении "чрезмерного сопутствующего вреда" населению или объектам, а также преступлениях против человечности".Там также утверждают, что глава Генштаба и секретарь Совбеза России якобы могут нести ответственность за удары по украинской энергетической инфраструктуре. Уточняется, что содержание ордеров засекречено для "защиты свидетелей и расследования".В пресс-службе аппарата Совбеза назвали решение досудебной палаты МУС ничтожным, отметив, что оно было принято "в рамках гибридной войны Запада против нашей страны"."Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию", — указали в ведомстве.В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российскую сторону обвиняют в том числе в "незаконном вывозе" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Тогда же Следственный комитет возбудил уголовное дело против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.Кроме того, весной этого года МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова из-за ситуации на Украине. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, любые решения Международного уголовного суда ничтожны с точки зрения права.

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Кирилл Волков

украина, международный уголовный суд, россия, сергей шойгу, валерий герасимов, в мире, владимир путин, мария львова-белова, воздушно-космические силы россии