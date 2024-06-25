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Не признаваемый Россией МУС выдал ордер на "арест" Шойгу и Герасимова - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 25.06.2024 (обновлено: 15:51 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/mus-1955321590.html
Не признаваемый Россией МУС выдал ордер на "арест" Шойгу и Герасимова
Не признаваемый Россией МУС выдал ордер на "арест" Шойгу и Герасимова - РИА Новости, 25.06.2024
Не признаваемый Россией МУС выдал ордер на "арест" Шойгу и Герасимова
Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генерального... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:50
2024-06-25T15:51
специальная военная операция на украине
украина
международный уголовный суд
россия
сергей шойгу
валерий герасимов
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, сообщается на сайте органа."Двадцать четвертого июня досудебная палата II Международного уголовного суда &lt;...&gt; выдала ордера на арест двух лиц, Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова, в контексте ситуации на Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные как минимум с 10 октября 2022 года по 9 мая 2023 года", — говорится в заявлении.Суд обвиняет Шойгу и Герасимова в "руководстве атаками на гражданские объекты на Украине, нанесении "чрезмерного сопутствующего вреда" населению или объектам, а также преступлениях против человечности".Там также утверждают, что глава Генштаба и секретарь Совбеза России якобы могут нести ответственность за удары по украинской энергетической инфраструктуре. Уточняется, что содержание ордеров засекречено для "защиты свидетелей и расследования".В пресс-службе аппарата Совбеза назвали решение досудебной палаты МУС ничтожным, отметив, что оно было принято "в рамках гибридной войны Запада против нашей страны"."Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию", — указали в ведомстве.В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российскую сторону обвиняют в том числе в "незаконном вывозе" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Тогда же Следственный комитет возбудил уголовное дело против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.Кроме того, весной этого года МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова из-за ситуации на Украине. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, любые решения Международного уголовного суда ничтожны с точки зрения права.
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украина, международный уголовный суд, россия, сергей шойгу, валерий герасимов, в мире, владимир путин, мария львова-белова, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Украина, Международный уголовный суд, Россия, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, В мире, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Воздушно-космические силы России
Не признаваемый Россией МУС выдал ордер на "арест" Шойгу и Герасимова

Досудебная палата МУС выдала ордера на "арест" Шойгу и Герасимова из-за Украины

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, сообщается на сайте органа.
"Двадцать четвертого июня досудебная палата II Международного уголовного суда <...> выдала ордера на арест двух лиц, Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова, в контексте ситуации на Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные как минимум с 10 октября 2022 года по 9 мая 2023 года", — говорится в заявлении.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Антонов уличил США в лицемерии из-за оценок решений МУС по России и Израилю
21 мая, 04:25

Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США и Турция.

Суд обвиняет Шойгу и Герасимова в "руководстве атаками на гражданские объекты на Украине, нанесении "чрезмерного сопутствующего вреда" населению или объектам, а также преступлениях против человечности".
Там также утверждают, что глава Генштаба и секретарь Совбеза России якобы могут нести ответственность за удары по украинской энергетической инфраструктуре.
Уточняется, что содержание ордеров засекречено для "защиты свидетелей и расследования".
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22 мая, 13:26
В пресс-службе аппарата Совбеза назвали решение досудебной палаты МУС ничтожным, отметив, что оно было принято "в рамках гибридной войны Запада против нашей страны".
"Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию", — указали в ведомстве.
В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российскую сторону обвиняют в том числе в "незаконном вывозе" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
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Армения присоединилась к "охотникам за Путиным"
4 октября 2023, 08:00
Тогда же Следственный комитет возбудил уголовное дело против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
Кроме того, весной этого года МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова из-за ситуации на Украине.
Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, любые решения Международного уголовного суда ничтожны с точки зрения права.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
17 марта 2023, 23:51
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМеждународный уголовный судРоссияСергей ШойгуВалерий ГерасимовВ миреВладимир ПутинМария Львова-БеловаВоздушно-космические силы России
 
 
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