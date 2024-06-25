https://ria.ru/20240625/modi-1955319550.html

В Кремле пообещали своевременно сообщить даты визита Моди в Россию

В Кремле пообещали своевременно сообщить даты визита Моди в Россию - РИА Новости, 25.06.2024

В Кремле пообещали своевременно сообщить даты визита Моди в Россию

Кремль своевременно сообщит даты визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:47

2024-06-25T13:47

2024-06-25T13:47

политика

россия

индия

нарендра моди

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит даты визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы ведем подготовку, действительно, к визиту премьер-министра Индии в Российскую Федерацию и своевременно сообщим даты такого визита", - сказал Песков журналистам во вторник. Ранее газета Tribune со ссылкой на источники сообщила, что Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил журналистам, что визит премьера Индии в Россию состоится, идет активная подготовка, стороны согласованно объявят даты.

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россия

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, индия, нарендра моди, дмитрий песков