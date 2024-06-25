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В Кремле пообещали своевременно сообщить даты визита Моди в Россию
В Кремле пообещали своевременно сообщить даты визита Моди в Россию - РИА Новости, 25.06.2024
В Кремле пообещали своевременно сообщить даты визита Моди в Россию
Кремль своевременно сообщит даты визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:47
2024-06-25T13:47
2024-06-25T13:47
политика
россия
индия
нарендра моди
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит даты визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы ведем подготовку, действительно, к визиту премьер-министра Индии в Российскую Федерацию и своевременно сообщим даты такого визита", - сказал Песков журналистам во вторник. Ранее газета Tribune со ссылкой на источники сообщила, что Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил журналистам, что визит премьера Индии в Россию состоится, идет активная подготовка, стороны согласованно объявят даты.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, индия, нарендра моди, дмитрий песков
Политика, Россия, Индия, Нарендра Моди, Дмитрий Песков
В Кремле пообещали своевременно сообщить даты визита Моди в Россию
Песков: визит Моди в Россию готовится, но даты будут известны позже