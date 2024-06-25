https://ria.ru/20240625/mid-1955207763.html

Россия рассчитывает подписать соглашение с Ираном в ближайшем будущем

Россия рассчитывает подписать соглашение с Ираном в ближайшем будущем - РИА Новости, 25.06.2024

Россия рассчитывает подписать соглашение с Ираном в ближайшем будущем

Российская сторона рассчитывает подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном "в самом ближайшем будущем", работа над текстом соглашения близка к РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T03:39

2024-06-25T03:39

2024-06-25T03:39

в мире

андрей руденко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

иран

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ТЕГЕРАН, 25 июн – РИА Новости. Российская сторона рассчитывает подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном "в самом ближайшем будущем", работа над текстом соглашения близка к завершению, все формулировки найдены, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью РИА Новости. "Мы рассчитываем, что это соглашение будет подписано в самом ближайшем будущем, поскольку работа над текстом уже приблизилась к завершению. Все необходимые формулировки найдены", - сказал Руденко. Он отметил, что сейчас основная задача состоит для двух стран в том, чтобы завершить определенные процедуры, которые связаны с подписанием такого рода документов.

https://ria.ru/20240612/torgovlya-1952336130.html

россия

иран

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в мире, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, иран