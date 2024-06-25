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Россия рассчитывает подписать соглашение с Ираном в ближайшем будущем
Россия рассчитывает подписать соглашение с Ираном в ближайшем будущем - РИА Новости, 25.06.2024
Россия рассчитывает подписать соглашение с Ираном в ближайшем будущем
Российская сторона рассчитывает подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном "в самом ближайшем будущем", работа над текстом соглашения близка к РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T03:39
2024-06-25T03:39
2024-06-25T03:39
в мире
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ТЕГЕРАН, 25 июн – РИА Новости. Российская сторона рассчитывает подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном "в самом ближайшем будущем", работа над текстом соглашения близка к завершению, все формулировки найдены, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью РИА Новости. "Мы рассчитываем, что это соглашение будет подписано в самом ближайшем будущем, поскольку работа над текстом уже приблизилась к завершению. Все необходимые формулировки найдены", - сказал Руденко. Он отметил, что сейчас основная задача состоит для двух стран в том, чтобы завершить определенные процедуры, которые связаны с подписанием такого рода документов.
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в мире, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, иран
В мире, Андрей Руденко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Иран
Россия рассчитывает подписать соглашение с Ираном в ближайшем будущем
МИД: все формулировки соглашения с Ираном определены, работа завершается
ТЕГЕРАН, 25 июн – РИА Новости. Российская сторона рассчитывает подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном "в самом ближайшем будущем", работа над текстом соглашения близка к завершению, все формулировки найдены, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью РИА Новости.
"Мы рассчитываем, что это соглашение будет подписано в самом ближайшем будущем, поскольку работа над текстом уже приблизилась к завершению. Все необходимые формулировки найдены", - сказал Руденко.
Он отметил, что сейчас основная задача состоит для двух стран в том, чтобы завершить определенные процедуры, которые связаны с подписанием такого рода документов.