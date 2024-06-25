https://ria.ru/20240625/rudenko-1955223958.html

Андрей Руденко: Россия и Иран близки к подписанию всеобъемлющего соглашения

Андрей Руденко: Россия и Иран близки к подписанию всеобъемлющего соглашения - РИА Новости, 25.06.2024

Андрей Руденко: Россия и Иран близки к подписанию всеобъемлющего соглашения

Визиты президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам вызвали сильную реакцию на мировой политической арене. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T09:00

2024-06-25T09:00

2024-06-25T09:00

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Визиты президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам вызвали сильную реакцию на мировой политической арене. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал о том, чего ждет Москва от Сеула в ответ на стратегическое соглашение о сотрудничестве России и КНДР, кто действительно пытается дестабилизировать ситуацию в Северо-Восточной Азии, как развивается взаимодействие спецслужб РФ и Ирана в рамках борьбы с терроризмом, а также когда может быть подписано соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией.– Андрей Юрьевич, скажите, пожалуйста, обратилась ли Россия к Ирану за помощью в расследовании нападений в Дагестане и с предложением укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом? Обсуждается ли дополнительный механизм взаимодействия на фоне последних событий в Дагестане?– Поскольку события произошли только вчера, пока у меня нет информации о том, обратилась ли Россия к Ирану или каким-то другим странам для оказания содействия в расследовании этого трагического террористического акта. Но тем не менее я уверен, что, если потребность такая возникнет, наши друзья в Иране окажут нам необходимую помощь. Что касается нашего взаимодействия в контртеррористической сфере, то оно успешно развивается и по линии специальных служб, и по линии Совета безопасности. Здесь, в Тегеране, совсем недавно были представители Совета безопасности, которые как раз обсуждали, в том числе, и наше взаимодействие по линии борьбы с терроризмом. Это одна из тех сфер, где наше сотрудничество с Ираном имеет очень хорошие перспективы. Я уверен, что так и будет.– Когда будет подписано соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией?– Мы рассчитываем, что это соглашение будет подписано в самом ближайшем будущем, поскольку работа над текстом уже приблизилась к завершению. Все необходимые формулировки найдены. Дело в том, чтобы завершить определенные процедуры, которые связаны с подписанием такого рода документов.– Есть ли понимание, когда может состояться ответный визит Ким Чен Ына в Россию?– Только что состоялся государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР. Буквально на днях наш президент отправил коллеге в Пхеньян благодарственное письмо за оказанное гостеприимство, где он, помимо прочего, подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию. Лидер КНДР был у нас в стране не так давно: в сентябре прошлого года он посетил Дальний Восток, космодром "Восточный". Я думаю, как только сложатся все необходимые условия для такого визита, и будет наработана определенная база для тех документов, которые должны быть подписаны на этом уровне, этот визит состоится. Но еще раз повторю, что приглашение посетить имеется, и мы готовы принять председателя государственных дел КНДР тогда, когда стороны договорятся об этом.– Насколько сильно визит президента России Владимира Путина в КНДР и подписанный договор осложнили отношения России с Южной Кореей? Можно ли еще сохранить то хрупкое равновесие, которое было в отношениях Москвы и Сеула до этого?– Мы знаем о той болезненной реакции, с которой Южная Корея отнеслась к подписанному в ходе визита президента Путина в КНДР договору о стратегическом партнерстве. Мы неоднократно подчеркивали, что этот договор не направлен ни против Южной Кореи, ни против любой другой третьей стороны, не нацелен на то, чтобы подорвать и без того непростую ситуацию в регионе Северо-Восточной Азии. Договор является своего рода предупреждением для тех стран, которые, наверное, рассчитывали бы или планируют решить проблемы полуострова и региона в целом военным путем. Главный источник напряженности в субрегионе СВА – это политика Соединенных Штатов, которые, пользуясь в том числе и напряженностью на Корейском полуострове, постоянно наращивают свое военное присутствие в регионе. Главная цель всей этой политики – это не только и не столько КНДР, сколько сдерживание Китая и России. И в рамках этого двойного сдерживания американцы используют нынешнюю напряженность, которую сами и провоцируют, для размещения своих баз и ракетных систем на территории своих союзников. Надеемся, что в Сеуле с пониманием воспримут новый договор, и там возобладает здравый подход, в том числе к отношениям с Россией. Эти связи усилиями правительств двух стран, несмотря на то, что Южная Корея примкнула к санкционному режиму Запада, удалось, тем не менее, удержать в прагматичном русле и не скатиться к прямой конфронтации. Мы рассчитываем, что такой подход разделяют и в Сеуле.

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https://ria.ru/20240622/vizit-1954786038.html

https://ria.ru/20240622/antonov-1954662552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

интервью - авторы, россия, иран, сеул, андрей руденко, владимир путин, ким чен ын