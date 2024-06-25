Медведев призвал членов "Единой России" к бдительности
Медведев: циничные теракты в России требуют от членов ЕР особой бдительности
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании программной комиссии партии "Единая Россия"
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании программной комиссии партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Недавние циничные теракты в РФ требуют от членов "Единой России" особой бдительности и сплоченности, заявил председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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"Циничные теракты, которые были в Москве, в Ростове-на-Дону, недавние события в Дагестане требуют от членов "Единой России", секретарей региональных, местных и первичных отделений особой бдительности и сплоченности", - заявил Медведев на встрече с главами регионов-кандидатами на должности секретарей региональных отделений ЕР.
"Исхожу из того, что вы и так проявляете необходимый уровень бдительности, опять же находясь на государственных постах, но призываю вас к этому и по партийной линии. Причем это касается всех регионов страны", - подчеркнул председатель партии.
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