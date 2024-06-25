https://ria.ru/20240625/medvedev-1955332947.html

Медведев призвал членов "Единой России" к бдительности

Медведев призвал членов "Единой России" к бдительности - РИА Новости, 25.06.2024

Медведев призвал членов "Единой России" к бдительности

Недавние циничные теракты в РФ требуют от членов "Единой России" особой бдительности и сплоченности, заявил председатель партии, зампред Совета безопасности РФ... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:18

2024-06-25T14:18

2024-06-25T14:32

россия

единая россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Недавние циничные теракты в РФ требуют от членов "Единой России" особой бдительности и сплоченности, заявил председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Циничные теракты, которые были в Москве, в Ростове-на-Дону, недавние события в Дагестане требуют от членов "Единой России", секретарей региональных, местных и первичных отделений особой бдительности и сплоченности", - заявил Медведев на встрече с главами регионов-кандидатами на должности секретарей региональных отделений ЕР."Исхожу из того, что вы и так проявляете необходимый уровень бдительности, опять же находясь на государственных постах, но призываю вас к этому и по партийной линии. Причем это касается всех регионов страны", - подчеркнул председатель партии.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

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россия, единая россия, дмитрий медведев