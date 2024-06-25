https://ria.ru/20240625/luna-1955231058.html

На Землю впервые в истории доставили грунт с обратной стороны Луны

На Землю впервые в истории доставили грунт с обратной стороны Луны - РИА Новости, 25.06.2024

На Землю впервые в истории доставили грунт с обратной стороны Луны

Китайский аппарат "Чанъэ-6" успешно приземлился на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия, впервые в истории человечества... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T09:10

2024-06-25T09:10

2024-06-25T10:46

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ПЕКИН, 25 июн — РИА Новости. Китайский аппарат "Чанъэ-6" успешно приземлился на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия, впервые в истории человечества доставив на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны, трансляцию вело Центральное телевидение Китая.Космический аппарат запустили 3 мая 2024 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5 Y8". Второго июня аппарат прилунился в запланированном районе в бассейне Южный полюс — Эйткен, выполнил сбор разнообразных образцов грунта на разных участках и 4 июня взлетел с поверхности спутника Земли.Как отмечал замдиректора Центра лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления Гэ Пин, ученые надеются, что в рамках миссии "Чанъэ-6" удастся доставить образцы грунта возрастом около четырех миллиардов лет.Четвертый этап китайской лунной программы начался с запуска спутника-ретранслятора "Цюэцяо-2" в марте 2024 года. Он включает запуск зонда "Чанъэ-6", миссию "Чанъэ-7" по исследованию Южного полюса Луны, включая комплексное зондирование лунного рельефа, и миссию "Чанъэ-8", в рамках которой, помимо научных исследований, планируется провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.Как ранее сообщил изданию China Daily ведущий специалист Китайского национального космического управления, профессор У Вэйжэнь, в ходе миссии "Чанъэ-8" планируется изучить возможности использования технологии 3D-печати для строительства зданий на Луне.Главный конструктор специального проекта в рамках китайской программы изучения дальнего космоса У Яньхуа заявил, что Китай планирует запустить зонд "Чанъэ-7" ориентировочно в 2026 году, а запуск "Чанъэ-8" запланирован на 2028 год.

https://ria.ru/20240412/kosmos-1938024806.html

https://ria.ru/20230810/luna-1889150019.html

https://ria.ru/20240102/luna-1918143146.html

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Приземление китайского зонда "Чанъэ-6" с лунным грунтом Китайский аппарат "Чанъэ-6" успешно приземлился на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия, впервые в истории человечества доставив на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны, трансляцию вело Центральное телевидение Китая. 2024-06-25T09:10 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, луна, китай