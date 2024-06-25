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Президент Конго прибыл в Россию на переговоры с Путиным - РИА Новости, 25.06.2024
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16:39 25.06.2024 (обновлено: 17:49 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/kongo-1955388603.html
Президент Конго прибыл в Россию на переговоры с Путиным
Президент Конго прибыл в Россию на переговоры с Путиным - РИА Новости, 25.06.2024
Президент Конго прибыл в Россию на переговоры с Путиным
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:39
2024-06-25T17:49
россия
республика конго
дени сассу-нгессо
владимир путин
политика
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости.В аэропорту его встречали заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Конго в России Давид Мадука.В Москве Сассу-Нгессо встретится с президентом Владимиром Путиным. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, переговоры запланированы на 27 июня.Конго — одна из крупнейших нефтедобывающих стран Африки, ее разведанные запасы сырой нефти на 2022-й оценивались в 1,8 миллиарда баррелей, а добыча составляла порядка 260 тысяч баррелей в день. Республика входит в ОПЕК, экспорт нефти составляет основу бюджетных поступлений. Кроме того, в этом году Конго стала экспортером сжиженного природного газа. У нее также есть запасы железной руды, золота, цинка.Россия и Конго взаимодействуют в разных сферах — политической, торгово-экономической, гуманитарной, а также в области военно-технического сотрудничества.Как подчеркивал Путин, страны Африки играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Россия, по его словам, придает особое значение упрочению дружественных отношений с государствами континента, с которыми ее объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления.
https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html
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Прибытие в Москву президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости. Президента в аэропорту встречает замглавы МИД России Михаил Богданов, а также посол Республики Конго в РФ Давид Мадука. В ходе визита глава Республики Конго встретится с президентом России Владимиром Путиным.
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россия, республика конго, дени сассу-нгессо, владимир путин, политика
Россия, Республика Конго, Дени Сассу-Нгессо, Владимир Путин, Политика
Президент Конго прибыл в Россию на переговоры с Путиным

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Россию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
В аэропорту его встречали заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Конго в России Давид Мадука.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Россия меняет мировую политическую систему
15 июня, 08:00
В Москве Сассу-Нгессо встретится с президентом Владимиром Путиным. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, переговоры запланированы на 27 июня.
Конго — одна из крупнейших нефтедобывающих стран Африки, ее разведанные запасы сырой нефти на 2022-й оценивались в 1,8 миллиарда баррелей, а добыча составляла порядка 260 тысяч баррелей в день. Республика входит в ОПЕК, экспорт нефти составляет основу бюджетных поступлений. Кроме того, в этом году Конго стала экспортером сжиженного природного газа. У нее также есть запасы железной руды, золота, цинка.
Россия и Конго взаимодействуют в разных сферах — политической, торгово-экономической, гуманитарной, а также в области военно-технического сотрудничества.
Как подчеркивал Путин, страны Африки играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Россия, по его словам, придает особое значение упрочению дружественных отношений с государствами континента, с которыми ее объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления.
Президент РФ Владимир Путин и президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо во время встречи на полях саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Межгосударственные отношения России и Республики Конго
Вчера, 00:11
 
РоссияРеспублика КонгоДени Сассу-НгессоВладимир ПутинПолитика
 
 
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