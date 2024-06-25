https://ria.ru/20240625/kndr-1955238897.html
Ушаков призвал к изменению санкционного режима ООН в отношении КНДР
Ушаков призвал к изменению санкционного режима ООН в отношении КНДР - РИА Новости, 25.06.2024
Ушаков призвал к изменению санкционного режима ООН в отношении КНДР
Международному сообществу пришло время подумать над изменениями санкционного режима против КНДР, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:57
2024-06-25T09:57
2024-06-25T14:03
россия
юрий ушаков
оон
визит путина в кндр
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Международному сообществу пришло время подумать над изменениями санкционного режима против КНДР, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Выступая на "Примаковских чтениях", он поднял тему о санкциях, введенных в свое время против КНДР решением Совбеза ООН. "Некоторые из них, как не раз справедливо отмечал наш президент, выглядят довольно странно, например, ограничения, связанные с трудовой миграцией. Эти ограничения просто, очевидно, они просто негуманны. Поэтому, наверное, пришло время международному сообществу подумать о том, как и что нужно менять в этом ООНовском санкционном режиме", - сказал Ушаков.Кроме того, Ушаков отметил намерение России и КНДР плотно координировать действия на мировой арене в соответствии с совместным заявлением Путина и Ким Чен Ына, принятом в ходе визита российского лидера в Пхеньян."Заданы амбициозные цели и долгосрочные ориентиры развития всего комплекса двухсторонних связей, что предусматривает и дальнейшую плотную координацию действий наших стран на международной арене", - сказал он.Помощник президента РФ также отметил, что визит Путина в КНДР, а также поездка во Вьетнам продемонстрировали "многовекторность" внешнеполитического курса России.
https://ria.ru/20240329/kndr-1936620859.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий ушаков, оон, визит путина в кндр, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Юрий Ушаков, ООН, Визит Путина в КНДР, В мире, КНДР (Северная Корея)
Ушаков призвал к изменению санкционного режима ООН в отношении КНДР
Ушаков: международному сообществу пора подумать об изменении санкций против КНДР
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Международному сообществу пришло время подумать над изменениями санкционного режима против КНДР, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Выступая на "Примаковских чтениях", он поднял тему о санкциях, введенных в свое время против КНДР решением Совбеза ООН
.
"Некоторые из них, как не раз справедливо отмечал наш президент, выглядят довольно странно, например, ограничения, связанные с трудовой миграцией. Эти ограничения просто, очевидно, они просто негуманны. Поэтому, наверное, пришло время международному сообществу подумать о том, как и что нужно менять в этом ООНовском санкционном режиме", - сказал Ушаков.
Кроме того, Ушаков отметил намерение России и КНДР плотно координировать действия на мировой арене в соответствии с совместным заявлением Путина и Ким Чен Ына, принятом в ходе визита российского лидера в Пхеньян.
"Заданы амбициозные цели и долгосрочные ориентиры развития всего комплекса двухсторонних связей, что предусматривает и дальнейшую плотную координацию действий наших стран на международной арене", - сказал он.
Помощник президента РФ также отметил, что визит Путина в КНДР, а также поездка во Вьетнам продемонстрировали "многовекторность" внешнеполитического курса России.