https://ria.ru/20240625/kndr-1955238897.html

Ушаков призвал к изменению санкционного режима ООН в отношении КНДР

Ушаков призвал к изменению санкционного режима ООН в отношении КНДР - РИА Новости, 25.06.2024

Ушаков призвал к изменению санкционного режима ООН в отношении КНДР

Международному сообществу пришло время подумать над изменениями санкционного режима против КНДР, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T09:57

2024-06-25T09:57

2024-06-25T14:03

россия

юрий ушаков

оон

визит путина в кндр

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кндр (северная корея)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Международному сообществу пришло время подумать над изменениями санкционного режима против КНДР, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Выступая на "Примаковских чтениях", он поднял тему о санкциях, введенных в свое время против КНДР решением Совбеза ООН. "Некоторые из них, как не раз справедливо отмечал наш президент, выглядят довольно странно, например, ограничения, связанные с трудовой миграцией. Эти ограничения просто, очевидно, они просто негуманны. Поэтому, наверное, пришло время международному сообществу подумать о том, как и что нужно менять в этом ООНовском санкционном режиме", - сказал Ушаков.Кроме того, Ушаков отметил намерение России и КНДР плотно координировать действия на мировой арене в соответствии с совместным заявлением Путина и Ким Чен Ына, принятом в ходе визита российского лидера в Пхеньян."Заданы амбициозные цели и долгосрочные ориентиры развития всего комплекса двухсторонних связей, что предусматривает и дальнейшую плотную координацию действий наших стран на международной арене", - сказал он.Помощник президента РФ также отметил, что визит Путина в КНДР, а также поездка во Вьетнам продемонстрировали "многовекторность" внешнеполитического курса России.

https://ria.ru/20240329/kndr-1936620859.html

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Ольга Фомченкова

россия, юрий ушаков, оон, визит путина в кндр, в мире, кндр (северная корея)