https://ria.ru/20240625/khamas-1955228641.html

ХАМАС ожидает встречи палестинских фракций в Москве

ХАМАС ожидает встречи палестинских фракций в Москве - РИА Новости, 25.06.2024

ХАМАС ожидает встречи палестинских фракций в Москве

Палестинское движение ХАМАС утверждает, что Россия планирует организовать новую встречу палестинских фракций в Москве по вопросам формирования единого... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T08:54

2024-06-25T08:54

2024-06-25T08:54

россия

махмуд аббас

муса абу марзук

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что Россия планирует организовать новую встречу палестинских фракций в Москве по вопросам формирования единого правительства и ожидает, что ясность по срокам такой встречи может появиться после визита президента Палестины Махмуда Аббаса в РФ, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. Встреча палестинских фракций прошла в Москве в конце февраля. На ней стороны обсуждали вопросы формирования нового единого правительства, а также проблему постконфликтной "перестройки" Газы. "Мы поддерживаем создание единого правительства, где будут представители национальных, патриотических сил, а не конфессий, где будут представители Организации освобождения Палестины, но в том случае, когда она будет представлять всех палестинцев, и где будут представители других палестинских фракций", - сказал Марзук. "Россия сделала очень хороший шаг, когда пригласила представителей палестинских фракций в Москву в попытке примирить и объединить палестинцев. Но, к сожалению, после того как мы договорились и подписали в Москве документ, с которым согласились все представители партий, власти Аббаса приняли одностороннее решение и создали сами новое правительство во главе с Мухаммедом Мустафой. Поэтому мы сейчас ждём следующей встречи, когда будет приглашение со стороны России для продолжения переговоров", - пояснил Марзук. Отвечая на вопрос о сроках проведения такой встречи, он отметил, что "Россия пытается организовать новую встречу". "Ожидается визит Аббаса в Москву и, скорее всего, будет обсуждаться этот вопрос для дальнейших действий. Мы надеемся, что эта встреча (межпалестинская - ред.) будет и это единственный вариант для того, чтобы объединить народ и политические партии в новом правительстве", - заключил Марзук. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил РИА Новости, что Аббас имеет действующее приглашение в Россию, в Кремле надеются, что он приедет в удобное для обеих сторон время.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240623/smi-1954806735.html

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россия, махмуд аббас, муса абу марзук, дмитрий песков, в мире