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ХАМАС готово в приоритетном порядке освободить двух россиян из плена - РИА Новости, 25.06.2024
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05:33 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/khamas-1955213625.html
ХАМАС готово в приоритетном порядке освободить двух россиян из плена
ХАМАС готово в приоритетном порядке освободить двух россиян из плена - РИА Новости, 25.06.2024
ХАМАС готово в приоритетном порядке освободить двух россиян из плена
Палестинское движение ХАМАС готово в приоритетном порядке освободить двух остающихся в заложниках израильтян с гражданством России, но для этого нужно достичь... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T05:33
2024-06-25T05:33
в мире
израиль
россия
муса абу марзук
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово в приоритетном порядке освободить двух остающихся в заложниках израильтян с гражданством России, но для этого нужно достичь договоренности о прекращении огня в секторе Газа, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Среди остающихся в заложниках есть двое израильтян с российским гражданством. "У нас в заложниках нет россиян, а только граждане Израиля, но большинство имеет двойное гражданство, мексиканское, американское, украинское и другое. Ранее, когда был обмен, мы одного россиянина освободили вне сделки, в качестве благодарности президенту (РФ Владимиру) Путину за его позицию по Палестине", - отметил Марзук. "С господином (замглавы МИД РФ Михаилом) Богдановым мы обсуждали вопрос россиян (в заложниках у ХАМАС), и мы сказали, что ждем, когда Израиль согласится на прекращение огня, мы сказали, что как только будет решение об этом, двое россиян будут первыми освобождены. Ждем, когда боевые действия на земле успокоятся и будет возможность забрать этих людей и освободить", - сказал Марзук. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240614/zalozhnik-1952758061.html
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в мире, израиль, россия, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Муса Абу Марзук, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС готово в приоритетном порядке освободить двух россиян из плена

В ХАМАС заявили, что готовы освободить двух израильтян с гражданством России

© AP Photo / Fatima ShbairМашины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово в приоритетном порядке освободить двух остающихся в заложниках израильтян с гражданством России, но для этого нужно достичь договоренности о прекращении огня в секторе Газа, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Среди остающихся в заложниках есть двое израильтян с российским гражданством.
Россиянин Андрей Козлов в медицинском центре в Рамат-Гане, Израиль - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Мать спасенного в Газе россиянина надеется, что других заложников отпустят
14 июня, 05:48
"У нас в заложниках нет россиян, а только граждане Израиля, но большинство имеет двойное гражданство, мексиканское, американское, украинское и другое. Ранее, когда был обмен, мы одного россиянина освободили вне сделки, в качестве благодарности президенту (РФ Владимиру) Путину за его позицию по Палестине", - отметил Марзук.
"С господином (замглавы МИД РФ Михаилом) Богдановым мы обсуждали вопрос россиян (в заложниках у ХАМАС), и мы сказали, что ждем, когда Израиль согласится на прекращение огня, мы сказали, что как только будет решение об этом, двое россиян будут первыми освобождены. Ждем, когда боевые действия на земле успокоятся и будет возможность забрать этих людей и освободить", - сказал Марзук.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Вертолет с израильскими заложниками - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
СМИ: ХАМАС отклонило предложение Байдена об освобождении заложников
11 июня, 23:43
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Лавров прокомментировал операцию ЦАХАЛ по освобождению заложников
11 июня, 16:35
 
В миреИзраильРоссияМуса Абу МарзукХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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