https://ria.ru/20240625/khamas-1955213625.html

ХАМАС готово в приоритетном порядке освободить двух россиян из плена

ХАМАС готово в приоритетном порядке освободить двух россиян из плена - РИА Новости, 25.06.2024

ХАМАС готово в приоритетном порядке освободить двух россиян из плена

Палестинское движение ХАМАС готово в приоритетном порядке освободить двух остающихся в заложниках израильтян с гражданством России, но для этого нужно достичь... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T05:33

2024-06-25T05:33

2024-06-25T05:33

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово в приоритетном порядке освободить двух остающихся в заложниках израильтян с гражданством России, но для этого нужно достичь договоренности о прекращении огня в секторе Газа, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Среди остающихся в заложниках есть двое израильтян с российским гражданством. "У нас в заложниках нет россиян, а только граждане Израиля, но большинство имеет двойное гражданство, мексиканское, американское, украинское и другое. Ранее, когда был обмен, мы одного россиянина освободили вне сделки, в качестве благодарности президенту (РФ Владимиру) Путину за его позицию по Палестине", - отметил Марзук. "С господином (замглавы МИД РФ Михаилом) Богдановым мы обсуждали вопрос россиян (в заложниках у ХАМАС), и мы сказали, что ждем, когда Израиль согласится на прекращение огня, мы сказали, что как только будет решение об этом, двое россиян будут первыми освобождены. Ждем, когда боевые действия на земле успокоятся и будет возможность забрать этих людей и освободить", - сказал Марзук. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240614/zalozhnik-1952758061.html

https://ria.ru/20240611/zalozhniki-1952299252.html

https://ria.ru/20240611/izrail-1952223970.html

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в мире, израиль, россия, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году