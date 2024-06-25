Рейтинг@Mail.ru
В Кении мобилизовали все силы безопасности для борьбы с беспорядками - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 25.06.2024 (обновлено: 22:20 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/keniya-1955446153.html
В Кении мобилизовали все силы безопасности для борьбы с беспорядками
В Кении мобилизовали все силы безопасности для борьбы с беспорядками - РИА Новости, 25.06.2024
В Кении мобилизовали все силы безопасности для борьбы с беспорядками
Кения мобилизовала все силы безопасности для противодействия протестам, заявил президент страны Уильям Руто, его выступление транслировал местный телеканал... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T21:17
2024-06-25T22:20
в мире
кения
протесты в кении
найроби (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955383552_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5fc657fd573b0080e8096d845ad95552.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Кения мобилизовала все силы безопасности для противодействия протестам, заявил президент страны Уильям Руто, его выступление транслировал местный телеканал Citizen."Были мобилизованы все силы обеспечения безопасности страны для противодействия протестам", — сказал глава государства.Президент назвал беспорядки атакой на конституционный строй и угрозой для безопасности страны. Он пообещал дать полноценный ответ на "предательские события". При этом Руто готов вести диалог с протестующими.Незадолго до этого министр обороны Кении Аден Дуале сообщил, что вооруженные силы мобилизованы для поддержки полиции.Во вторник манифестанты прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар. Позднее загорелось и здание городского совета Найроби. Сообщалось как минимум о восьми погибших и полусотне пострадавших.Законопроект о повышении налогов в КенииВ середине июня в Кении начались протесты из-за планов правительства принять законопроект о повышении налогов. После нескольких митингов кабмин внес в документ поправки об отмене 16-процентного НДС на хлеб, перевозку сахара, мобильные и финансовые услуги, операции с валютой, а также о введении 2,5-процентного налога на автотранспорт и акциза на растительное масло. Тем не менее волнения продолжились.Во вторник, 25 июня, кенийские парламентарии допустили спорный законопроект к третьему чтению. После этого его должен утвердить президент. Лидер большинства в Национальной ассамблее Кимани Ичунгва предложил с 28 июня уйти на двухнедельный перерыв, чтобы депутаты "могли прислушаться к избирателям".
https://ria.ru/20240625/keniya-1955409544.html
https://ria.ru/20240624/nato-1955185758.html
кения
найроби (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955383552_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_28fe26afaf60c444496a217973a17bcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кения, протесты в кении, найроби (город)
В мире, Кения, Протесты в Кении, Найроби (город)
В Кении мобилизовали все силы безопасности для борьбы с беспорядками

Президент Руто: Кения мобилизовала все силы безопасности для борьбы с протестами

© AFP 2024 / SIMON MAINAСилы безопасности во время акции протеста в Найроби, Кения
Силы безопасности во время акции протеста в Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AFP 2024 / SIMON MAINA
Силы безопасности во время акции протеста в Найроби, Кения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Кения мобилизовала все силы безопасности для противодействия протестам, заявил президент страны Уильям Руто, его выступление транслировал местный телеканал Citizen.
"Были мобилизованы все силы обеспечения безопасности страны для противодействия протестам", — сказал глава государства.
Протесты в Кении
© AFP 2024 / TONY KARUMBA

Законопроект о финансах, предполагающий повышение налогов в Кении, вызвал массовые протесты населения.

Протесты в Найроби

Законопроект о финансах, предполагающий повышение налогов в Кении, вызвал массовые протесты населения.

© AFP 2024 / TONY KARUMBA
1 из 13
© AFP 2024 / TONY KARUMBA

Тысячи человек вышли на улицы.

Протесты против повышения налогов в Найроби

Тысячи человек вышли на улицы.

© AFP 2024 / TONY KARUMBA
2 из 13
© AFP 2024 / LUIS TATO

Полицейские использовали для их разгона слезоточивый газ и резиновые пули.

Участники акции протеста в Найроби

Полицейские использовали для их разгона слезоточивый газ и резиновые пули.

© AFP 2024 / LUIS TATO
3 из 13
© AFP 2024 / SIMON MAINA

На фото: кенийские силы безопасности во время акции протеста.

Кенийские силы безопасности во время акции протеста в Найроби, Кения

На фото: кенийские силы безопасности во время акции протеста.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
4 из 13
© AP Photo / Brian Inganga

Парламентарии допустили законопроект к третьему чтению и уходят с 28 июня на двухнедельный перерыв.

Протесты в Найроби, Кения

Парламентарии допустили законопроект к третьему чтению и уходят с 28 июня на двухнедельный перерыв.

© AP Photo / Brian Inganga
5 из 13
© AFP 2024 / SIMON MAINA

За принятие законопроекта проголосовали 195 членов парламента, 106 — против.

Люди фотографируют протестующих в Найроби

За принятие законопроекта проголосовали 195 членов парламента, 106 — против.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
6 из 13
© AFP 2024 / LUIS TATO

Парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

Протесты против повышения налогов в Найроби

Парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

© AFP 2024 / LUIS TATO
7 из 13
© AFP 2024 / SIMON MAINA

Местные медицинские и общественные организации опубликовали общий отчет.

Раненого протестующего уносят с центра беспорядков в Найроби

Местные медицинские и общественные организации опубликовали общий отчет.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
8 из 13
© AFP 2024 / LUIS TATO

В ходе протестов в разных регионах страны были задержаны более ста человек, пострадали также несколько сотен демонстрантов.

Задержание участника протестов в Найроби

В ходе протестов в разных регионах страны были задержаны более ста человек, пострадали также несколько сотен демонстрантов.

© AFP 2024 / LUIS TATO
9 из 13
© AP Photo / Brian Inganga

На фото: кенийская полиция использует водометы для разгона толпы.

Беспорядки в Найроби

На фото: кенийская полиция использует водометы для разгона толпы.

© AP Photo / Brian Inganga
10 из 13
© AFP 2024 / LUIS TATO

Во время волнений в здании городского совета Найроби был совершен поджог.

Протесты против повышения налогов в Найроби

Во время волнений в здании городского совета Найроби был совершен поджог.

© AFP 2024 / LUIS TATO
11 из 13
© AP Photo / Brian Inganga

На фото: протестующие несут тело мужчины, застреленного во время беспорядков.

Протестующие переносят тело мужчины в центре Найроби

На фото: протестующие несут тело мужчины, застреленного во время беспорядков.

© AP Photo / Brian Inganga
12 из 13
© AP Photo / Brian Inganga

Кенийский Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи со стороны протестующих.

Беспорядки в Найроби

Кенийский Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи со стороны протестующих.

© AP Photo / Brian Inganga
13 из 13

Законопроект о финансах, предполагающий повышение налогов в Кении, вызвал массовые протесты населения.

© AFP 2024 / TONY KARUMBA
1 из 13

Тысячи человек вышли на улицы.

© AFP 2024 / TONY KARUMBA
2 из 13

Полицейские использовали для их разгона слезоточивый газ и резиновые пули.

© AFP 2024 / LUIS TATO
3 из 13

На фото: кенийские силы безопасности во время акции протеста.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
4 из 13

Парламентарии допустили законопроект к третьему чтению и уходят с 28 июня на двухнедельный перерыв.

© AP Photo / Brian Inganga
5 из 13

За принятие законопроекта проголосовали 195 членов парламента, 106 — против.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
6 из 13

Парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

© AFP 2024 / LUIS TATO
7 из 13

Местные медицинские и общественные организации опубликовали общий отчет.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
8 из 13

В ходе протестов в разных регионах страны были задержаны более ста человек, пострадали также несколько сотен демонстрантов.

© AFP 2024 / LUIS TATO
9 из 13

На фото: кенийская полиция использует водометы для разгона толпы.

© AP Photo / Brian Inganga
10 из 13

Во время волнений в здании городского совета Найроби был совершен поджог.

© AFP 2024 / LUIS TATO
11 из 13

На фото: протестующие несут тело мужчины, застреленного во время беспорядков.

© AP Photo / Brian Inganga
12 из 13

Кенийский Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи со стороны протестующих.

© AP Photo / Brian Inganga
13 из 13
Президент назвал беспорядки атакой на конституционный строй и угрозой для безопасности страны. Он пообещал дать полноценный ответ на "предательские события". При этом Руто готов вести диалог с протестующими.
Незадолго до этого министр обороны Кении Аден Дуале сообщил, что вооруженные силы мобилизованы для поддержки полиции.
Во вторник манифестанты прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар. Позднее загорелось и здание городского совета Найроби. Сообщалось как минимум о восьми погибших и полусотне пострадавших.
Беспорядки в Найроби - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Кении депутаты тайно покинули парламент, куда ворвались протестующие
Вчера, 17:59

Законопроект о повышении налогов в Кении

В середине июня в Кении начались протесты из-за планов правительства принять законопроект о повышении налогов. После нескольких митингов кабмин внес в документ поправки об отмене 16-процентного НДС на хлеб, перевозку сахара, мобильные и финансовые услуги, операции с валютой, а также о введении 2,5-процентного налога на автотранспорт и акциза на растительное масло. Тем не менее волнения продолжились.
Во вторник, 25 июня, кенийские парламентарии допустили спорный законопроект к третьему чтению. После этого его должен утвердить президент. Лидер большинства в Национальной ассамблее Кимани Ичунгва предложил с 28 июня уйти на двухнедельный перерыв, чтобы депутаты "могли прислушаться к избирателям".
Вид на Килиманджаро из национального парка Амбосели, Кения - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
США объявили Кению основным союзником вне НАТО
24 июня, 22:25
 
В миреКенияПротесты в КенииНайроби (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала