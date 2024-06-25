В Кении мобилизовали все силы безопасности для борьбы с беспорядками

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Кения мобилизовала все силы безопасности для противодействия протестам, заявил президент страны Уильям Руто, его выступление транслировал местный телеканал Citizen."Были мобилизованы все силы обеспечения безопасности страны для противодействия протестам", — сказал глава государства.Президент назвал беспорядки атакой на конституционный строй и угрозой для безопасности страны. Он пообещал дать полноценный ответ на "предательские события". При этом Руто готов вести диалог с протестующими.Незадолго до этого министр обороны Кении Аден Дуале сообщил, что вооруженные силы мобилизованы для поддержки полиции.Во вторник манифестанты прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар. Позднее загорелось и здание городского совета Найроби. Сообщалось как минимум о восьми погибших и полусотне пострадавших.Законопроект о повышении налогов в КенииВ середине июня в Кении начались протесты из-за планов правительства принять законопроект о повышении налогов. После нескольких митингов кабмин внес в документ поправки об отмене 16-процентного НДС на хлеб, перевозку сахара, мобильные и финансовые услуги, операции с валютой, а также о введении 2,5-процентного налога на автотранспорт и акциза на растительное масло. Тем не менее волнения продолжились.Во вторник, 25 июня, кенийские парламентарии допустили спорный законопроект к третьему чтению. После этого его должен утвердить президент. Лидер большинства в Национальной ассамблее Кимани Ичунгва предложил с 28 июня уйти на двухнедельный перерыв, чтобы депутаты "могли прислушаться к избирателям".
Президент назвал беспорядки атакой на конституционный строй и угрозой для безопасности страны. Он пообещал дать полноценный ответ на "предательские события". При этом Руто готов вести диалог с протестующими.
Незадолго до этого министр обороны Кении Аден Дуале сообщил, что вооруженные силы мобилизованы для поддержки полиции.
Во вторник манифестанты прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар. Позднее загорелось и здание городского совета Найроби. Сообщалось как минимум о восьми погибших и полусотне пострадавших.
В середине июня в Кении начались протесты из-за планов правительства принять законопроект о повышении налогов. После нескольких митингов кабмин внес в документ поправки об отмене 16-процентного НДС на хлеб, перевозку сахара, мобильные и финансовые услуги, операции с валютой, а также о введении 2,5-процентного налога на автотранспорт и акциза на растительное масло. Тем не менее волнения продолжились.
Во вторник, 25 июня, кенийские парламентарии допустили спорный законопроект к третьему чтению. После этого его должен утвердить президент. Лидер большинства в Национальной ассамблее Кимани Ичунгва предложил с 28 июня уйти на двухнедельный перерыв, чтобы депутаты "могли прислушаться к избирателям".
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