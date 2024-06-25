https://ria.ru/20240625/keniya-1955444057.html

Кения мобилизует армию для подавления протестов

Кения мобилизует армию для подавления протестов - РИА Новости, 25.06.2024

Кения мобилизует армию для подавления протестов

Вооруженные силы Кении мобилизованы для поддержки полиции в связи с беспорядками, вызванными протестами, говорится в официальном заявлении. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T21:01

2024-06-25T21:01

2024-06-25T21:01

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кения

протесты в кении

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Кении мобилизованы для поддержки полиции в связи с беспорядками, вызванными протестами, говорится в официальном заявлении. "ВС Кении 25 июня 2024 года мобилизованы для поддержки национальной полиции в ответ на чрезвычайное положение, вызванное протестами, происходящими в различных частях Кенийской Республики, и вылившимися в разрушение и повреждение критической инфраструктуры", - написал министр обороны Кении Аден Дуале в соцсети X. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

https://ria.ru/20240625/keniya-1955433442.html

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в мире, кения, протесты в кении