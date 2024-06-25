https://ria.ru/20240625/keniya-1955433442.html

Запад выразил обеспокоенность протестами в Кении

Запад выразил обеспокоенность протестами в Кении - РИА Новости, 25.06.2024

Запад выразил обеспокоенность протестами в Кении

США, Канада и более десяти государств Европы выступили с совместным заявлением по поводу проходящих в Кении протестов и выразили обеспокоенность в связи с... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T19:54

2024-06-25T19:54

2024-06-25T19:54

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протесты в кении

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США, Канада и более десяти государств Европы выступили с совместным заявлением по поводу проходящих в Кении протестов и выразили обеспокоенность в связи с насилием в этой африканской стране, говорится в публикации посольства Великобритании в кенийской столице Найроби. К совместному заявлению присоединились Великобритания, США, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Румыния и Бельгия. "Мы глубоко обеспокоены насилием, наблюдаемым во многих частях страны в ходе протестов, и в особенности шокированы увиденным перед зданием кенийского парламента", - пишет посольство в официальном аккаунте в соцсети X. В совместном заявлении западные государства призвали все стороны в Кении к сдержанности и нахождению мирного решения через диалог, а также выразили озабоченность ситуацией с предполагаемыми похищениями протестующих неустановленными лицами. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html

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в мире, кения, сша, канада, протесты в кении