https://ria.ru/20240625/kallas-1955356248.html

Премьер Эстонии возглавит европейскую дипломатию, сообщили СМИ

Премьер Эстонии возглавит европейскую дипломатию, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.06.2024

Премьер Эстонии возглавит европейскую дипломатию, сообщили СМИ

Лидеры стран ЕС договорились, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас возглавит европейскую дипломатию, а бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта -... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:18

2024-06-25T15:18

2024-06-25T15:18

в мире

эстония

португалия

кайя каллас

антониу кошта

урсула фон дер ляйен

евросоюз

европейский совет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934850479_0:1584:2048:2736_1920x0_80_0_0_3276fabcd6ade00eb4242b40bfb6bda9.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидеры стран ЕС договорились, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас возглавит европейскую дипломатию, а бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта - Европейский совет, сообщило информационное агентство DPA. Ранее DPA сообщило, что страны ЕС согласовали кандидатуру нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок. "Соглашение также предусматривает, что либеральная глава правительства Эстонии Кая Каллас получит пост верховного представителя ЕС по иностранным делам. Бывший премьер-министр португалии Антониу Кошта будет избран президентом Совета глав государств и правительств на следующие 2,5 года", - пишет DPA.

https://ria.ru/20240624/orban-1954964735.html

https://ria.ru/20240617/es-1953316687.html

эстония

португалия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, португалия, кайя каллас, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европейский совет, еврокомиссия