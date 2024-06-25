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Премьер Эстонии возглавит европейскую дипломатию, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.06.2024
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15:18 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/kallas-1955356248.html
Премьер Эстонии возглавит европейскую дипломатию, сообщили СМИ
Премьер Эстонии возглавит европейскую дипломатию, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.06.2024
Премьер Эстонии возглавит европейскую дипломатию, сообщили СМИ
Лидеры стран ЕС договорились, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас возглавит европейскую дипломатию, а бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта -... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:18
2024-06-25T15:18
в мире
эстония
португалия
кайя каллас
антониу кошта
урсула фон дер ляйен
евросоюз
европейский совет
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидеры стран ЕС договорились, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас возглавит европейскую дипломатию, а бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта - Европейский совет, сообщило информационное агентство DPA. Ранее DPA сообщило, что страны ЕС согласовали кандидатуру нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок. "Соглашение также предусматривает, что либеральная глава правительства Эстонии Кая Каллас получит пост верховного представителя ЕС по иностранным делам. Бывший премьер-министр португалии Антониу Кошта будет избран президентом Совета глав государств и правительств на следующие 2,5 года", - пишет DPA.
https://ria.ru/20240624/orban-1954964735.html
https://ria.ru/20240617/es-1953316687.html
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в мире, эстония, португалия, кайя каллас, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европейский совет, еврокомиссия
В мире, Эстония, Португалия, Кайя Каллас, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европейский совет, Еврокомиссия
Премьер Эстонии возглавит европейскую дипломатию, сообщили СМИ

DPA: лидеры стран ЕС договорились, что Каллас возглавит европейскую дипломатию

© AP Photo / Pavel GolovkinПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидеры стран ЕС договорились, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас возглавит европейскую дипломатию, а бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта - Европейский совет, сообщило информационное агентство DPA.
Ранее DPA сообщило, что страны ЕС согласовали кандидатуру нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок.
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"Соглашение также предусматривает, что либеральная глава правительства Эстонии Кая Каллас получит пост верховного представителя ЕС по иностранным делам. Бывший премьер-министр португалии Антониу Кошта будет избран президентом Совета глав государств и правительств на следующие 2,5 года", - пишет DPA.
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В миреЭстонияПортугалияКайя КалласАнтониу КоштаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕвропейский советЕврокомиссия
 
 
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