https://ria.ru/20240625/gosduma-1955376638.html

ГД в I чтении одобрила снижение бюрократической нагрузки на педагогов вузов

ГД в I чтении одобрила снижение бюрократической нагрузки на педагогов вузов - РИА Новости, 25.06.2024

ГД в I чтении одобрила снижение бюрократической нагрузки на педагогов вузов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов, а не только школ. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:06

2024-06-25T16:06

2024-06-25T16:33

общество

ольга казакова

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов, а не только школ. Инициатива была внесена в Госдуму в апреле. Авторами выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой, а также сенатор Лилия Гумерова. "Законопроектом предполагается распространить положительный опыт применения ограничений в отношении документации, подготовка которой может быть поручена педагогическим работникам при реализации основных общеобразовательных программ, на отношения, возникающие при реализации образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования, а также образовательных программ, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования", - следует из пояснительной записки. Отмечается, что принятие проекта будет способствовать снижению излишней административной нагрузки на педагогических работников, что позволит сконцентрироваться на исполнении непосредственных обязанностей по обучению и воспитанию обучающихся.

https://ria.ru/20240625/pensiya-1955308575.html

https://ria.ru/20240625/zakon-1955355993.html

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общество, ольга казакова, лилия гумерова, госдума рф, навигатор абитуриента