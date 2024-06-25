https://ria.ru/20240625/gosduma-1955376638.html
ГД в I чтении одобрила снижение бюрократической нагрузки на педагогов вузов
ГД в I чтении одобрила снижение бюрократической нагрузки на педагогов вузов - РИА Новости, 25.06.2024
ГД в I чтении одобрила снижение бюрократической нагрузки на педагогов вузов
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов, а не только школ. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:06
2024-06-25T16:06
2024-06-25T16:33
общество
ольга казакова
лилия гумерова
госдума рф
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов, а не только школ. Инициатива была внесена в Госдуму в апреле. Авторами выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой, а также сенатор Лилия Гумерова. "Законопроектом предполагается распространить положительный опыт применения ограничений в отношении документации, подготовка которой может быть поручена педагогическим работникам при реализации основных общеобразовательных программ, на отношения, возникающие при реализации образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования, а также образовательных программ, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования", - следует из пояснительной записки. Отмечается, что принятие проекта будет способствовать снижению излишней административной нагрузки на педагогических работников, что позволит сконцентрироваться на исполнении непосредственных обязанностей по обучению и воспитанию обучающихся.
https://ria.ru/20240625/pensiya-1955308575.html
https://ria.ru/20240625/zakon-1955355993.html
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общество, ольга казакова, лилия гумерова, госдума рф, навигатор абитуриента
Общество, Ольга Казакова, Лилия Гумерова, Госдума РФ, Навигатор абитуриента
ГД в I чтении одобрила снижение бюрократической нагрузки на педагогов вузов
Госдума приняла в I чтении снижение бюрократической нагрузки на педагогов вузов
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов, а не только школ.
Инициатива была внесена в Госдуму в апреле. Авторами выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой
, а также сенатор Лилия Гумерова
.
"Законопроектом предполагается распространить положительный опыт применения ограничений в отношении документации, подготовка которой может быть поручена педагогическим работникам при реализации основных общеобразовательных программ, на отношения, возникающие при реализации образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования, а также образовательных программ, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования", - следует из пояснительной записки.
Отмечается, что принятие проекта будет способствовать снижению излишней административной нагрузки на педагогических работников, что позволит сконцентрироваться на исполнении непосредственных обязанностей по обучению и воспитанию обучающихся.