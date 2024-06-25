Стало известно, какие страны G20 сильнее всего снизили госдолг
Сильнее всего госдолг в долларах в G20 снизился у России, на 12 процентов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сильнее всего государственный долг в долларовом выражении в 2023 году среди крупнейших экономик мира вырос у Мексики - почти на треть, а снизился у России - на 12%, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных минфинов.
Так, в прошлом году лишь в трех странах центральные правительства сократили свои обязательства в долларовом выражении, при этом сильнее всего они упали в России - на 12%, до 285 миллиардов долларов. Правительство Аргентины уменьшило госдолг на 7%, до 371 миллиарда долларов, а Япония - на 4%, до 9,1 триллиона долларов.
В то же время шесть стран наращивали долги двузначными темпами - активнее всех Мексика, где обязательства центрального правительства выросли на 31%, до 687 миллиардов долларов. Госдолг Бразилии подскочил на 22% - до 1,67 триллиона долларов, а у Индии - на 15%, до 2,04 триллиона. Чуть более скромные темпы роста задолженности показали Британия, где она выросла на 14%, до 3,44 триллиона долларов, Китай (+13%, 4,2 триллиона долларов) и Франция (+10%, 2,68 триллиона долларов).
Интересно, что в абсолютном выражении у четырех стран в прошлом году госдолг вырос на сумму, которая больше задолженности российского правительства. Это США, где за год обязательства выросли сразу на 2,6 триллиона долларов, Китай (+492,5 миллиарда), Британия (+416,1 миллиарда), а также Бразилия (+298,2 миллиарда).
Самый небольшой госдолг в абсолютном выражении у ЮАР - лишь 195 миллиардов долларов, далее идут Турция (260 миллиардов), а затем Саудовская Аравия (284 миллиарда) и Россия (285 миллиардов). При этом наибольшая задолженность среди стран "Большой двадцатки" у США - 34 триллиона долларов, или 50,6% от всей задолженности объединения. На втором месте со значительным отрывом Япония, а далее Китай.
Самый скромный показатель у России - всего 14%. Далее идут Турция (23% от ВВП), Китай (24%) и Саудовская Аравия (27%).