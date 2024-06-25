https://ria.ru/20240625/gosdolg-1955209645.html

Стало известно, какие страны G20 сильнее всего снизили госдолг

Стало известно, какие страны G20 сильнее всего снизили госдолг - РИА Новости, 25.06.2024

Стало известно, какие страны G20 сильнее всего снизили госдолг

Сильнее всего государственный долг в долларовом выражении в 2023 году среди крупнейших экономик мира вырос у Мексики - почти на треть, а снизился у России - на... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T04:23

2024-06-25T04:23

2024-06-25T04:23

экономика

россия

китай

большая двадцатка

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сильнее всего государственный долг в долларовом выражении в 2023 году среди крупнейших экономик мира вырос у Мексики - почти на треть, а снизился у России - на 12%, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных минфинов. Так, в прошлом году лишь в трех странах центральные правительства сократили свои обязательства в долларовом выражении, при этом сильнее всего они упали в России - на 12%, до 285 миллиардов долларов. Правительство Аргентины уменьшило госдолг на 7%, до 371 миллиарда долларов, а Япония - на 4%, до 9,1 триллиона долларов. В то же время шесть стран наращивали долги двузначными темпами - активнее всех Мексика, где обязательства центрального правительства выросли на 31%, до 687 миллиардов долларов. Госдолг Бразилии подскочил на 22% - до 1,67 триллиона долларов, а у Индии - на 15%, до 2,04 триллиона. Чуть более скромные темпы роста задолженности показали Британия, где она выросла на 14%, до 3,44 триллиона долларов, Китай (+13%, 4,2 триллиона долларов) и Франция (+10%, 2,68 триллиона долларов). Интересно, что в абсолютном выражении у четырех стран в прошлом году госдолг вырос на сумму, которая больше задолженности российского правительства. Это США, где за год обязательства выросли сразу на 2,6 триллиона долларов, Китай (+492,5 миллиарда), Британия (+416,1 миллиарда), а также Бразилия (+298,2 миллиарда). Самый небольшой госдолг в абсолютном выражении у ЮАР - лишь 195 миллиардов долларов, далее идут Турция (260 миллиардов), а затем Саудовская Аравия (284 миллиарда) и Россия (285 миллиардов). При этом наибольшая задолженность среди стран "Большой двадцатки" у США - 34 триллиона долларов, или 50,6% от всей задолженности объединения. На втором месте со значительным отрывом Япония, а далее Китай. Если рассматривать отношение госдолга к экономике, то лишь у четырех стран G20 он выше ВВП - это Япония (217%), Италия (137%), США (124%) и Британия (103%). Выше 60% (этот уровень МВФ считает безопасным) госдолг по итогам прошлого года был у Франции (89%), а также Бразилии (77%). Самый скромный показатель у России - всего 14%. Далее идут Турция (23% от ВВП), Китай (24%) и Саудовская Аравия (27%).

https://ria.ru/20240503/gosdolg-1943768516.html

https://ria.ru/20240625/kitay-1955206198.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, китай, большая двадцатка