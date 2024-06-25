ЕС запустил переговоры о членстве Молдавии
Глава МИД Бельгии Лябиб: ЕС запустил переговоры о членстве Молдавии в союзе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Евросоюз запустил формальные переговоры с Молдавией о вступлении страны в объединение, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, трансляция ведется на сайте Еврокомиссии.
"От членства в ЕС должны выиграть как Молдавия, так и Евросоюз <…>. Молдавия должна продолжать реформы, чтобы соответствовать критериям. Переговоры, которые мы сегодня запускаем, будут сложными, но мы ждем, что сможем приветствовать вас как члена Евросоюза", — сказала она на открытии межправительственной конференции.
Во вторник в Люксембурге проходят межправительственные конференции с участием ЕС, Украины и Молдавии, которые знаменуют запуск переговоров о присоединении к союзу.
Мероприятия организованы бельгийским председательством всего за неделю до того момента, как в права председателя в Совете ЕС вступит Венгрия, которая относится к членству Украины в союзе критически.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Как сообщил накануне встречи источник в ЕС, заседание во вторник станет торжественным запуском переговоров. Оно предусматривает две конференции, в которых, помимо европейских министров, примут участие вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и премьер Молдавии Дорин Речан.
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После торжественного запуска переговоров начнется подготовка к первым консультациям по существу. По словам европейского источника, процесс обычно занимает порядка года, в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался прогнозировать примерные сроки начала переговоров.
Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.