https://ria.ru/20240625/erdogan-1955351425.html

Эрдоган выразил соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане

Эрдоган выразил соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане - РИА Новости, 25.06.2024

Эрдоган выразил соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, стороны обсудили теракты в Дагестане, сообщила... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:01

2024-06-25T15:01

2024-06-25T15:11

в мире

анкара (провинция)

турция

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

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АНКАРА, 25 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, стороны обсудили теракты в Дагестане, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора обсуждались террористические атаки в Дагестанском регионе России", - говорится в сообщении.В канцелярии уточнили, что во время беседы Эрдоган заявил, что Турция выступает против всех форм терроризма, осудил теракты и выразил соболезнования российскому народу в связи с гибелью людей и пожелания скорейшего выздоровления раненым.Турецкий президент добавил, что Анкара будет и впредь стремиться к прекращению всех конфликтов в регионе.

анкара (провинция)

турция

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, анкара (провинция), турция, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия