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Эрдоган выразил соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане - РИА Новости, 25.06.2024
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15:01 25.06.2024 (обновлено: 15:11 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/erdogan-1955351425.html
Эрдоган выразил соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане
Эрдоган выразил соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане - РИА Новости, 25.06.2024
Эрдоган выразил соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, стороны обсудили теракты в Дагестане, сообщила... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:01
2024-06-25T15:11
в мире
анкара (провинция)
турция
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
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АНКАРА, 25 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, стороны обсудили теракты в Дагестане, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора обсуждались террористические атаки в Дагестанском регионе России", - говорится в сообщении.В канцелярии уточнили, что во время беседы Эрдоган заявил, что Турция выступает против всех форм терроризма, осудил теракты и выразил соболезнования российскому народу в связи с гибелью людей и пожелания скорейшего выздоровления раненым.Турецкий президент добавил, что Анкара будет и впредь стремиться к прекращению всех конфликтов в регионе.
анкара (провинция)
турция
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в мире, анкара (провинция), турция, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия
В мире, Анкара (провинция), Турция, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия
Эрдоган выразил соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане

Эрдоган в разговоре с Путиным выразил соболезнования из-за терактов в Дагестане

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 25 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, стороны обсудили теракты в Дагестане, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора обсуждались террористические атаки в Дагестанском регионе России", - говорится в сообщении.
В канцелярии уточнили, что во время беседы Эрдоган заявил, что Турция выступает против всех форм терроризма, осудил теракты и выразил соболезнования российскому народу в связи с гибелью людей и пожелания скорейшего выздоровления раненым.
Турецкий президент добавил, что Анкара будет и впредь стремиться к прекращению всех конфликтов в регионе.
Вооруженные нападения на храмы и синагогу в Дагестане
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
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1 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
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2 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
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3 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
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4 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
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5 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
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6 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
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7 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
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8 из 9
© СК РФ

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
1 из 9

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
3 из 9

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
5 из 9

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 9

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
7 из 9

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
8 из 9

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9
 
В миреАнкара (провинция)ТурцияВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
 
 
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