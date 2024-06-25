https://ria.ru/20240625/elista-1955284579.html

В Элисте назначили врио сити-менеджера

В Элисте назначили врио сити-менеджера - РИА Новости, 25.06.2024

В Элисте назначили врио сити-менеджера

Временно исполняющим полномочия сити-менеджера Элисты назначен Алдар Лиджиков, занимавший должность главы администрации Яшалтинского района Калмыкии, сообщает... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:08

2024-06-25T12:08

2024-06-25T12:29

политика

элиста

волгоград

бату хасиков

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ВОЛГОГРАД, 25 июн - РИА Новости. Временно исполняющим полномочия сити-менеджера Элисты назначен Алдар Лиджиков, занимавший должность главы администрации Яшалтинского района Калмыкии, сообщает Элистинское горсобрание депутатов в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что во вторник глава администрации Элисты Шафран Тепшинов заявил о своей отставке. По информации горсобрания, депутаты во вторник на заседании приняли отставку Тепшинова. "Временно исполняющим полномочия сити-менеджера назначен Алдар Лиджиков, ранее работавший главой Яшалтинского РМО (районного муниципального образования - ред.)", - говорится в сообщении горсобрания. В понедельник глава Калмыкии Бату Хасиков заявил, что предложил Тепшинову перейти на работу в его администрацию. Тепшинов был назначен главой администрации Элисты решением городского собрания депутатов в марте 2022 года. До этого он занимал пост руководителя администрации Советского района Волгограда.

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Ольга Фомченкова

политика, элиста, волгоград, бату хасиков