https://ria.ru/20240625/elista-1955284579.html
В Элисте назначили врио сити-менеджера
В Элисте назначили врио сити-менеджера - РИА Новости, 25.06.2024
В Элисте назначили врио сити-менеджера
Временно исполняющим полномочия сити-менеджера Элисты назначен Алдар Лиджиков, занимавший должность главы администрации Яшалтинского района Калмыкии, сообщает... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:08
2024-06-25T12:08
2024-06-25T12:29
политика
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волгоград
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ВОЛГОГРАД, 25 июн - РИА Новости. Временно исполняющим полномочия сити-менеджера Элисты назначен Алдар Лиджиков, занимавший должность главы администрации Яшалтинского района Калмыкии, сообщает Элистинское горсобрание депутатов в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что во вторник глава администрации Элисты Шафран Тепшинов заявил о своей отставке. По информации горсобрания, депутаты во вторник на заседании приняли отставку Тепшинова. "Временно исполняющим полномочия сити-менеджера назначен Алдар Лиджиков, ранее работавший главой Яшалтинского РМО (районного муниципального образования - ред.)", - говорится в сообщении горсобрания. В понедельник глава Калмыкии Бату Хасиков заявил, что предложил Тепшинову перейти на работу в его администрацию. Тепшинов был назначен главой администрации Элисты решением городского собрания депутатов в марте 2022 года. До этого он занимал пост руководителя администрации Советского района Волгограда.
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политика, элиста, волгоград, бату хасиков
Политика, Элиста, Волгоград, Бату Хасиков
В Элисте назначили врио сити-менеджера
Алдар Лиджиков стал временно исполняющим полномочия сити-менеджера Элисты
ВОЛГОГРАД, 25 июн - РИА Новости. Временно исполняющим полномочия сити-менеджера Элисты назначен Алдар Лиджиков, занимавший должность главы администрации Яшалтинского района Калмыкии, сообщает Элистинское горсобрание депутатов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что во вторник глава администрации Элисты Шафран Тепшинов заявил о своей отставке.
По информации горсобрания, депутаты во вторник на заседании приняли отставку Тепшинова.
"Временно исполняющим полномочия сити-менеджера назначен Алдар Лиджиков, ранее работавший главой Яшалтинского РМО (районного муниципального образования - ред.)", - говорится в сообщении горсобрания.
В понедельник глава Калмыкии Бату Хасиков
заявил, что предложил Тепшинову перейти на работу в его администрацию.
Тепшинов был назначен главой администрации Элисты решением городского собрания депутатов в марте 2022 года. До этого он занимал пост руководителя администрации Советского района Волгограда
.