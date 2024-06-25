https://ria.ru/20240625/ege-1955393367.html

Лантратова направила в Рособрнадзор предложения по проведению ЕГЭ

Лантратова направила в Рособрнадзор предложения по проведению ЕГЭ - РИА Новости, 25.06.2024

Лантратова направила в Рособрнадзор предложения по проведению ЕГЭ

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова направила предложения по совершенствованию системы ЕГЭ в Рособрнадзор, в том числе она считает, что... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:54

2024-06-25T16:54

2024-06-25T17:21

общество

яна лантратова

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

госдума рф

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова направила предложения по совершенствованию системы ЕГЭ в Рособрнадзор, в том числе она считает, что ученика не следует отстранять от экзамена, если он пронес запрещенные предметы, но добровольно сдал их до начала инструктажа во время экзамена. Ранее Рособрнадзор направил письмо депутатам Госдумы, чтобы они дали свои конструктивные предложения по форме экзаменации школьников. "С целью исключения подобных инцидентов в будущем, предлагается закрепить, что ученика запрещено отстранять от экзамена, если он пронес на территорию ППЭ (пунктов проведения экзамена – ред.) запрещенные предметы, но добровольно сдал их до начала экзамена… предлагается включить миниатюрные православные иконы в список предметов, разрешенных к проносу на территорию ППЭ", - сказано в рекомендациях (есть в распоряжении РИА Новости). Также она отметила, что недопустимо запрещать детям проносить воду на экзамен. Лантратова считает, что проверяющим должно быть строго запрещено требовать от детей оголяться до нижнего белья или снимать его при досмотре до ЕГЭ. "Кроме того, необходимо введение запрета на прикосновения к учащимся при процедуре пропуска в пункт проведения экзамена… Также должно быть закреплено, что если ученик выложил содержимое своих карманов, но металлодетектор срабатывает – такого ребенка все равно нужно допускать до экзамена, просто проявить к нему больше внимания со стороны наблюдателей. В этом случае пресечь любые попытки списывания удастся без проблем", - добавила парламентарий. Для решения указанной проблемы Лантратова предложила совместно с комитетом по просвещению с Рособрнадзором организовать рабочую группу, чтобы либо в законе об образовании, либо в регламенте проведения экзамена закрепить конкретные и подробные алгоритмы действий сотрудников ППЭ при любых возможных конфликтных инцидентах, а также исключить из регламента проведения экзаменов любые унизительные для учеников процедуры и ситуации. Также, по мнению депутата, нужно заранее настраивать чувствительность металлодетекторов и сделать обязательными для всех ППЭ проверку и донастройку металлодетекторов за два дня перед каждым экзаменом ГИА. Как считает парламентарий, Рособрнадзор заранее должен оповещать губернаторов каждого региона о том, в каких школах будут организованы ППЭ и в какие именно даты и временные промежутки там состояться экзамены, губернаторы регионов должны обеспечить тишину рядом с ППЭ в дни проведения экзаменов, приостановить все шумные работы. "Для компаний, которые нарушат эти правила, возможно установление правовой ответственности", - отметила она. Она также предложила проработать вопрос питания школьников на экзаменах ЕГЭ, длящихся более 3 часов 30 минут. Депутат также считает, что нужна разработка и утверждение единого перечня художественных произведений, которые могут использоваться в качестве аргументов, и примеров при выполнении заданий Единого государственного экзамена. Кроме того, она предложила вернуть историческое сочинение в ЕГЭ по истории.

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https://ria.ru/20240624/otsenki-1955151027.html

https://ria.ru/20240610/gd-1951963341.html

https://ria.ru/20240606/ege-1950921628.html

https://ria.ru/20240529/ege-1949143640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, яна лантратова, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование