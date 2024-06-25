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Обломки двух ударных беспилотников ВСУ упали в Воронежской области - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/drony-1955310392.html
Обломки двух ударных беспилотников ВСУ упали в Воронежской области
Обломки двух ударных беспилотников ВСУ упали в Воронежской области - РИА Новости, 25.06.2024
Обломки двух ударных беспилотников ВСУ упали в Воронежской области
Начиненные взрывными устройствами два украинских ударных беспилотника самолетного типа пытались атаковать этой ночью Ольховатский район Воронежской области,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:35
2024-06-25T13:35
специальная военная операция на украине
ольховатский район
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Начиненные взрывными устройствами два украинских ударных беспилотника самолетного типа пытались атаковать этой ночью Ольховатский район Воронежской области, обломки сбитых дронов при падении вызвали пожар, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Власти Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Ольховатском районе, где произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщал губернатор региона Александр Гусев. Ранее администрация района в своем Telegram-канале призвала жителей Ольховатского городского поселения оставаться дома и укрыться в углубленных помещениях и помещениях без окон. По словам губернатора, в Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, никто из местных жителей не пострадал. Он призвал жителей прилегающих муниципалитетов Ольховатского района отнестись к ситуации с пониманием, не поддаваться панике, не покидать свой дом без необходимости и следить за дальнейшими сообщениями. "Ночью в Ольховатском районе были сбиты два украинских БПЛА самолетного типа, начиненные мощными взрывными устройствами", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сбитые беспилотники после детонации в воздухе упали, вызвав "серьезный пожар".
https://ria.ru/20240621/bespilotniki-1954413722.html
ольховатский район
воронежская область
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ольховатский район, воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ольховатский район, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия, Вооруженные силы Украины
Обломки двух ударных беспилотников ВСУ упали в Воронежской области

В Воронежской области произошел пожар из-за падения обломков ударных дронов ВСУ

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Начиненные взрывными устройствами два украинских ударных беспилотника самолетного типа пытались атаковать этой ночью Ольховатский район Воронежской области, обломки сбитых дронов при падении вызвали пожар, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Власти Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Ольховатском районе, где произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщал губернатор региона Александр Гусев. Ранее администрация района в своем Telegram-канале призвала жителей Ольховатского городского поселения оставаться дома и укрыться в углубленных помещениях и помещениях без окон. По словам губернатора, в Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, никто из местных жителей не пострадал. Он призвал жителей прилегающих муниципалитетов Ольховатского района отнестись к ситуации с пониманием, не поддаваться панике, не покидать свой дом без необходимости и следить за дальнейшими сообщениями.
"Ночью в Ольховатском районе были сбиты два украинских БПЛА самолетного типа, начиненные мощными взрывными устройствами", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сбитые беспилотники после детонации в воздухе упали, вызвав "серьезный пожар".
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Специальная военная операция на УкраинеОльховатский районВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)ПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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