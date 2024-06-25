https://ria.ru/20240625/drony-1955310392.html

Обломки двух ударных беспилотников ВСУ упали в Воронежской области

Обломки двух ударных беспилотников ВСУ упали в Воронежской области - РИА Новости, 25.06.2024

Обломки двух ударных беспилотников ВСУ упали в Воронежской области

Начиненные взрывными устройствами два украинских ударных беспилотника самолетного типа пытались атаковать этой ночью Ольховатский район Воронежской области,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:35

2024-06-25T13:35

2024-06-25T13:35

специальная военная операция на украине

ольховатский район

воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Начиненные взрывными устройствами два украинских ударных беспилотника самолетного типа пытались атаковать этой ночью Ольховатский район Воронежской области, обломки сбитых дронов при падении вызвали пожар, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Власти Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Ольховатском районе, где произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщал губернатор региона Александр Гусев. Ранее администрация района в своем Telegram-канале призвала жителей Ольховатского городского поселения оставаться дома и укрыться в углубленных помещениях и помещениях без окон. По словам губернатора, в Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, никто из местных жителей не пострадал. Он призвал жителей прилегающих муниципалитетов Ольховатского района отнестись к ситуации с пониманием, не поддаваться панике, не покидать свой дом без необходимости и следить за дальнейшими сообщениями. "Ночью в Ольховатском районе были сбиты два украинских БПЛА самолетного типа, начиненные мощными взрывными устройствами", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сбитые беспилотники после детонации в воздухе упали, вызвав "серьезный пожар".

https://ria.ru/20240621/bespilotniki-1954413722.html

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воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ольховатский район, воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия, вооруженные силы украины