https://ria.ru/20240625/dogovor-1955217670.html

В МИД России назвали договор с КНДР предупреждением

В МИД России назвали договор с КНДР предупреждением - РИА Новости, 25.06.2024

В МИД России назвали договор с КНДР предупреждением

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР не направлен против Южной Кореи или третьих стран, но служит предупреждением, заявил в... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T06:38

2024-06-25T06:38

2024-06-25T09:05

россия

южная корея

корейский полуостров

андрей руденко

владимир путин

визит путина в кндр

в мире

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ТЕГЕРАН, 25 июн — РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР не направлен против Южной Кореи или третьих стран, но служит предупреждением, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Андрей Руденко. "Договор является своего рода предупреждением для тех стран, которые, наверное, рассчитывали бы или планируют решить проблемы полуострова и региона в целом военным путем", — пояснил дипломат. Он подчеркнул, что документ "не нацелен на то, чтобы подорвать и без того непростую ситуацию в регионе Северо-Восточной Азии". По словам Руденко, главным источником напряженности в субрегионе является политика Соединенных Штатов, "которые, пользуясь в том числе и напряженностью на Корейском полуострове, постоянно наращивают свое военное присутствие". "Главная цель всей этой политики — это не только и не столько КНДР, сколько сдерживание Китая и России. И в рамках этого двойного сдерживания американцы используют нынешнюю напряженность, которую сами и провоцируют, для размещения своих баз и ракетных систем на территории своих союзников", — добавил дипломат. Россия и Северная Корея по итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.Как отметил позднее глава государства, помощь России в военной сфере для КНДР будет осуществляться только в случае агрессии. Полный текст интервью Андрея Руденко читайте на ria.ru>>

https://ria.ru/20240622/vizit-1954786038.html

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россия

южная корея

корейский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, южная корея, корейский полуостров, андрей руденко, владимир путин, визит путина в кндр, в мире