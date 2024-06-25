В МИД России назвали договор с КНДР предупреждением
Руденко: договор с КНДР — предупреждение для решающих проблемы военным путем
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 25 июн — РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР не направлен против Южной Кореи или третьих стран, но служит предупреждением, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
"Договор является своего рода предупреждением для тех стран, которые, наверное, рассчитывали бы или планируют решить проблемы полуострова и региона в целом военным путем", — пояснил дипломат.
Он подчеркнул, что документ "не нацелен на то, чтобы подорвать и без того непростую ситуацию в регионе Северо-Восточной Азии".
По словам Руденко, главным источником напряженности в субрегионе является политика Соединенных Штатов, "которые, пользуясь в том числе и напряженностью на Корейском полуострове, постоянно наращивают свое военное присутствие".
"Главная цель всей этой политики — это не только и не столько КНДР, сколько сдерживание Китая и России. И в рамках этого двойного сдерживания американцы используют нынешнюю напряженность, которую сами и провоцируют, для размещения своих баз и ракетных систем на территории своих союзников", — добавил дипломат.
Россия и Северная Корея по итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.
Как отметил позднее глава государства, помощь России в военной сфере для КНДР будет осуществляться только в случае агрессии.
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