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В МИД России назвали договор с КНДР предупреждением - РИА Новости, 25.06.2024
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06:38 25.06.2024 (обновлено: 09:05 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/dogovor-1955217670.html
В МИД России назвали договор с КНДР предупреждением
В МИД России назвали договор с КНДР предупреждением - РИА Новости, 25.06.2024
В МИД России назвали договор с КНДР предупреждением
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР не направлен против Южной Кореи или третьих стран, но служит предупреждением, заявил в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T06:38
2024-06-25T09:05
россия
южная корея
корейский полуостров
андрей руденко
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визит путина в кндр
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ТЕГЕРАН, 25 июн — РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР не направлен против Южной Кореи или третьих стран, но служит предупреждением, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Андрей Руденко. "Договор является своего рода предупреждением для тех стран, которые, наверное, рассчитывали бы или планируют решить проблемы полуострова и региона в целом военным путем", — пояснил дипломат. Он подчеркнул, что документ "не нацелен на то, чтобы подорвать и без того непростую ситуацию в регионе Северо-Восточной Азии". По словам Руденко, главным источником напряженности в субрегионе является политика Соединенных Штатов, "которые, пользуясь в том числе и напряженностью на Корейском полуострове, постоянно наращивают свое военное присутствие". "Главная цель всей этой политики — это не только и не столько КНДР, сколько сдерживание Китая и России. И в рамках этого двойного сдерживания американцы используют нынешнюю напряженность, которую сами и провоцируют, для размещения своих баз и ракетных систем на территории своих союзников", — добавил дипломат. Россия и Северная Корея по итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.Как отметил позднее глава государства, помощь России в военной сфере для КНДР будет осуществляться только в случае агрессии. Полный текст интервью Андрея Руденко читайте на ria.ru&gt;&gt;
https://ria.ru/20240622/vizit-1954786038.html
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россия, южная корея, корейский полуостров, андрей руденко, владимир путин, визит путина в кндр, в мире
Россия, Южная Корея, Корейский полуостров, Андрей Руденко, Владимир Путин, Визит Путина в КНДР, В мире
В МИД России назвали договор с КНДР предупреждением

Руденко: договор с КНДР — предупреждение для решающих проблемы военным путем

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 июн — РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР не направлен против Южной Кореи или третьих стран, но служит предупреждением, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
"Договор является своего рода предупреждением для тех стран, которые, наверное, рассчитывали бы или планируют решить проблемы полуострова и региона в целом военным путем", — пояснил дипломат.
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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Он подчеркнул, что документ "не нацелен на то, чтобы подорвать и без того непростую ситуацию в регионе Северо-Восточной Азии".
По словам Руденко, главным источником напряженности в субрегионе является политика Соединенных Штатов, "которые, пользуясь в том числе и напряженностью на Корейском полуострове, постоянно наращивают свое военное присутствие".
"Главная цель всей этой политики — это не только и не столько КНДР, сколько сдерживание Китая и России. И в рамках этого двойного сдерживания американцы используют нынешнюю напряженность, которую сами и провоцируют, для размещения своих баз и ракетных систем на территории своих союзников", — добавил дипломат.
Россия и Северная Корея по итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.
Как отметил позднее глава государства, помощь России в военной сфере для КНДР будет осуществляться только в случае агрессии.
Полный текст интервью Андрея Руденко читайте на ria.ru>>
Атомный авианосец USS Theodore Roosevelt во время прибытия в южнокорейский порт Пусан. 22 июня 2024 года - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
США решились на отчаянный шаг после визита Путина в КНДР
22 июня, 09:26
 
РоссияЮжная КореяКорейский полуостровАндрей РуденкоВладимир ПутинВизит Путина в КНДРВ мире
 
 
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