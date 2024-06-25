В Воронежской области стабилизировали ситуацию после взрывов
Гусев: часть ограничений в Ольховатском районе после детонации ВОП сняли
© Кадр видео из соцсетейМесто детонации взрывоопасных объектов в Ольховатском районе Воронежской области
© Кадр видео из соцсетей
Место детонации взрывоопасных объектов в Ольховатском районе Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Часть ограничений в Ольховатском районе Воронежской области, где произошла детонация взрывоопасных объектов, снята, жителям разрешили покидать укрытия, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее власти Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Ольховатском районе, где произошла детонация взрывоопасных объектов. В частности, жителей призвали не покидать свои дома без необходимости и следить за дальнейшими сообщениями.
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"Ситуация в Ольховатском районе стабилизирована. Основную часть ранее введённых ограничений отменяем. Граждане могут покидать укрытия. Вместе с тем убедительно прошу жителей Ольховатского района при обнаружении на своих участках или территории общего пользования подозрительных предметов не приближаться к ним", - написал Гусев.
Он добавил, что оперативные службы продолжат работу в усиленном режиме до полной ликвидации последствий произошедшего, а гражданам об опасных находках необходимо незамедлительно сообщить в единую дежурную диспетчерскую службу.
По словам губернатора, в Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, никто из жителей не пострадал.
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10 января, 16:09