https://ria.ru/20240625/detonatsiya-1955399352.html

В Воронежской области стабилизировали ситуацию после взрывов

В Воронежской области стабилизировали ситуацию после взрывов - РИА Новости, 25.06.2024

В Воронежской области стабилизировали ситуацию после взрывов

Часть ограничений в Ольховатском районе Воронежской области, где произошла детонация взрывоопасных объектов, снята, жителям разрешили покидать укрытия, сообщил... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T17:22

2024-06-25T17:22

2024-06-25T17:22

происшествия

ольховатский район

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Часть ограничений в Ольховатском районе Воронежской области, где произошла детонация взрывоопасных объектов, снята, жителям разрешили покидать укрытия, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Ранее власти Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Ольховатском районе, где произошла детонация взрывоопасных объектов. В частности, жителей призвали не покидать свои дома без необходимости и следить за дальнейшими сообщениями. "Ситуация в Ольховатском районе стабилизирована. Основную часть ранее введённых ограничений отменяем. Граждане могут покидать укрытия. Вместе с тем убедительно прошу жителей Ольховатского района при обнаружении на своих участках или территории общего пользования подозрительных предметов не приближаться к ним", - написал Гусев. Он добавил, что оперативные службы продолжат работу в усиленном режиме до полной ликвидации последствий произошедшего, а гражданам об опасных находках необходимо незамедлительно сообщить в единую дежурную диспетчерскую службу. По словам губернатора, в Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, никто из жителей не пострадал.

https://ria.ru/20240110/chs-1920549141.html

ольховатский район

воронежская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, ольховатский район, воронежская область, александр гусев (губернатор)