https://ria.ru/20240625/derbent-1955233492.html

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте - РИА Новости, 25.06.2024

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте

Двадцать пострадавших в Дербенте находятся на стационарном лечении, особо тяжелым пациентам проведены телемедицинские консультации, все получили необходимое... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T09:21

2024-06-25T09:21

2024-06-25T09:41

дербент

общество

россия

михаил мурашко

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Двадцать пострадавших в Дербенте находятся на стационарном лечении, особо тяжелым пациентам проведены телемедицинские консультации, все получили необходимое лечение, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По Дербенту: 20 пациентов находятся на стационарном лечении, особо тяжелым проведены теле-медицинские консультации, все получили необходимый объем лечения, хирургического в том числе. И одного пациента мы завтра эвакуируем на площадку московского Центра имени Н. И. Пирогова", - сказал Мурашко журналистам.

https://ria.ru/20240624/derbent-1955102747.html

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дербент, общество, россия, михаил мурашко, вооруженные нападения в дербенте и махачкале