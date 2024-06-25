Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 25.06.2024 (обновлено: 09:41 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/derbent-1955233492.html
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте - РИА Новости, 25.06.2024
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте
Двадцать пострадавших в Дербенте находятся на стационарном лечении, особо тяжелым пациентам проведены телемедицинские консультации, все получили необходимое... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:21
2024-06-25T09:41
дербент
общество
россия
михаил мурашко
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954991705_5:0:3088:1734_1920x0_80_0_0_ee04be3e7dbdb86c590258c0668bd9a4.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Двадцать пострадавших в Дербенте находятся на стационарном лечении, особо тяжелым пациентам проведены телемедицинские консультации, все получили необходимое лечение, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По Дербенту: 20 пациентов находятся на стационарном лечении, особо тяжелым проведены теле-медицинские консультации, все получили необходимый объем лечения, хирургического в том числе. И одного пациента мы завтра эвакуируем на площадку московского Центра имени Н. И. Пирогова", - сказал Мурашко журналистам.
https://ria.ru/20240624/derbent-1955102747.html
дербент
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954991705_390:0:2702:1734_1920x0_80_0_0_daf9d96912c1bec139c9554f12886d9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дербент, общество, россия, михаил мурашко, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Дербент, Общество, Россия, Михаил Мурашко, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте

Мурашко: 20 пострадавших в Дербенте находятся на стационарном лечении

© СК РФКадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале
Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале
© СК РФ
Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Двадцать пострадавших в Дербенте находятся на стационарном лечении, особо тяжелым пациентам проведены телемедицинские консультации, все получили необходимое лечение, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«
"По Дербенту: 20 пациентов находятся на стационарном лечении, особо тяжелым проведены теле-медицинские консультации, все получили необходимый объем лечения, хирургического в том числе. И одного пациента мы завтра эвакуируем на площадку московского Центра имени Н. И. Пирогова", - сказал Мурашко журналистам.
Протоиерей Николай Котельников - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Дербенте опровергли сообщение о перерезанном горле священника
24 июня, 16:31
 
ДербентОбществоРоссияМихаил МурашкоВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала