https://ria.ru/20240625/derbent-1955233492.html
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте - РИА Новости, 25.06.2024
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте
Двадцать пострадавших в Дербенте находятся на стационарном лечении, особо тяжелым пациентам проведены телемедицинские консультации, все получили необходимое... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:21
2024-06-25T09:21
2024-06-25T09:41
дербент
общество
россия
михаил мурашко
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Двадцать пострадавших в Дербенте находятся на стационарном лечении, особо тяжелым пациентам проведены телемедицинские консультации, все получили необходимое лечение, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По Дербенту: 20 пациентов находятся на стационарном лечении, особо тяжелым проведены теле-медицинские консультации, все получили необходимый объем лечения, хирургического в том числе. И одного пациента мы завтра эвакуируем на площадку московского Центра имени Н. И. Пирогова", - сказал Мурашко журналистам.
https://ria.ru/20240624/derbent-1955102747.html
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дербент, общество, россия, михаил мурашко, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Дербент, Общество, Россия, Михаил Мурашко, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте
Мурашко: 20 пострадавших в Дербенте находятся на стационарном лечении