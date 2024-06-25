https://ria.ru/20240625/derbent-1955215954.html

СМИ: террористы заранее готовили убийство священника в Дербенте

СМИ: террористы заранее готовили убийство священника в Дербенте - РИА Новости, 25.06.2024

СМИ: террористы заранее готовили убийство священника в Дербенте

Убийство протоиерея Николая Котельникова в Дербенте террористы планировали заранее, сама атака готовилась месяц, пишет газета "Известия" со ссылкой на знакомый... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T06:08

2024-06-25T06:08

2024-06-25T06:08

дербент

махачкала

происшествия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Убийство протоиерея Николая Котельникова в Дербенте террористы планировали заранее, сама атака готовилась месяц, пишет газета "Известия" со ссылкой на знакомый с ходом расследования источник. "Изучение переписок в изъятых у террористов смартфонах говорит о том, что именно настоятеля храма (Николая Котельникова) они заранее избрали одной из основных целей своей атаки... Также при подготовке теракта были четко намечены и другие объекты для атаки - синагога в Дербенте и православные храмы в том же Дербенте и Махачкале", - пишет издание, ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с терактами в Дербенте и Махачкале ранее выразил соболезнования, указав, что "враг не оставляет попыток разрушить межрелигиозный мир и согласие внутри нашего общества, намеренно выбирая в качестве мишеней для своих атак священные для верующих объекты". В свою очередь переживший нападение штатный клирик Покровского храма иерей Михаил Лобов рассказывал РИА Новости, что террористы, атаковавшие храм Покрова Пресвятой Богородицы в дагестанском Дербенте, после убийства настоятеля Котельникова подожгли аналой с иконой Святой Троицы, в это время в приходских зданиях укрывались дети. По словам собеседника газеты, результаты изучения переписок в изъятых у террористов смартфонах позволяют сделать вывод, что нападение готовилось месяц. "Из них же следует, что атака готовилась на протяжении месяца, а террористическая ячейка могла концентрироваться вокруг небольшого молельного дома в Сергокалинском районе Дагестана", - утверждают "Известия". В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма (Покровский в Дербенте, по сведениям сайта епархии, единственный в этом городе, и Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале), две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240625/ieromonakh-1955212140.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955154700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

дербент, махачкала, происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале