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Источник: один из уничтоженных в Дагестане террористов работал слесарем - РИА Новости, 25.06.2024
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17:54 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/dagestan-1955407944.html
Источник: один из уничтоженных в Дагестане террористов работал слесарем
Источник: один из уничтоженных в Дагестане террористов работал слесарем - РИА Новости, 25.06.2024
Источник: один из уничтоженных в Дагестане террористов работал слесарем
Ликвидированный в ходе контртеррористической операции в Дагестане 32-летний Амбусамад Амадзиев работал слесарем, проблем с законом ранее не имел, сообщил РИА... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:54
2024-06-25T17:54
происшествия
махачкала
сергокалинский район
дербент
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Ликвидированный в ходе контртеррористической операции в Дагестане 32-летний Амбусамад Амадзиев работал слесарем, проблем с законом ранее не имел, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. "Среди ликвидированных в Махачкале – 32-летний Абдусамад Амадзиев. Работал слесарем, проблем с законом до этого у него не было", – сказал собеседник агентства. По его словам, Амадзиев был ликвидирован возле кафедрального собора в Махачкале вместе с Османом Омаровым – сыном отправленного в отставку главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам.
https://ria.ru/20240625/politseyskiy-1955198284.html
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махачкала
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происшествия, махачкала, сергокалинский район, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Сергокалинский район, Дербент, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Источник: один из уничтоженных в Дагестане террористов работал слесарем

Уничтоженный в Дагестане террорист Амадзиев работал слесарем

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Ликвидированный в ходе контртеррористической операции в Дагестане 32-летний Амбусамад Амадзиев работал слесарем, проблем с законом ранее не имел, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
"Среди ликвидированных в Махачкале – 32-летний Абдусамад Амадзиев. Работал слесарем, проблем с законом до этого у него не было", – сказал собеседник агентства.
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По его словам, Амадзиев был ликвидирован возле кафедрального собора в Махачкале вместе с Османом Омаровым – сыном отправленного в отставку главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам.
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ПроисшествияМахачкалаСергокалинский районДербентВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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