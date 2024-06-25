https://ria.ru/20240625/dagestan-1955407944.html

Источник: один из уничтоженных в Дагестане террористов работал слесарем

Источник: один из уничтоженных в Дагестане террористов работал слесарем - РИА Новости, 25.06.2024

Источник: один из уничтоженных в Дагестане террористов работал слесарем

Ликвидированный в ходе контртеррористической операции в Дагестане 32-летний Амбусамад Амадзиев работал слесарем, проблем с законом ранее не имел, сообщил РИА... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T17:54

2024-06-25T17:54

2024-06-25T17:54

происшествия

махачкала

сергокалинский район

дербент

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Ликвидированный в ходе контртеррористической операции в Дагестане 32-летний Амбусамад Амадзиев работал слесарем, проблем с законом ранее не имел, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. "Среди ликвидированных в Махачкале – 32-летний Абдусамад Амадзиев. Работал слесарем, проблем с законом до этого у него не было", – сказал собеседник агентства. По его словам, Амадзиев был ликвидирован возле кафедрального собора в Махачкале вместе с Османом Омаровым – сыном отправленного в отставку главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам.

https://ria.ru/20240625/politseyskiy-1955198284.html

https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html

махачкала

сергокалинский район

дербент

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происшествия, махачкала, сергокалинский район, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале