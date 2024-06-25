https://ria.ru/20240625/dagestan-1955364538.html

Религиовед объяснил выбор террористами цели в Дагестане

Религиовед объяснил выбор террористами цели в Дагестане - РИА Новости, 25.06.2024

Религиовед объяснил выбор террористами цели в Дагестане

Выбор террористами в Дагестане в качестве цели протоиерея Николая Котельникова обоснован желанием показать свою власть, запугать людей и вызвать отток из... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:34

2024-06-25T15:34

2024-06-25T17:49

дербент

россия

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955011713_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_581ac4812e8f3e52782363ca57d40448.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Выбор террористами в Дагестане в качестве цели протоиерея Николая Котельникова обоснован желанием показать свою власть, запугать людей и вызвать отток из республики верующих и туристов, сказал РИА Новости религиовед, профессор кафедры теологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев. "У террористов есть своя террористическая логика: теракты призваны запугать население, деморализовать власть и принудить ее к каким-то действиям, выгодным террористам. Поэтому их преступления строятся по принципу, что вызовет наибольшее устрашение, наибольший пиар-эффект. То есть, скажем так, если у них есть возможность убить детей с особой жестокостью или убить такое же количество военнослужащих, они детей убьют, потому что это гораздо сильнее потрясет общество… Так что у террористов не было задачи межрелигиозный мир разрушить – была задача запугать людей. С тем, чтобы уехали из Дагестана евреи, православных какое-то количество, чтобы не приехали туристы – я думаю, туристов будет сильно меньше после таких случаев", – сказал Силантьев. В рамках террористической логики логичен был и выбор в качестве жертвы самого уважаемого священника в Дагестане, которого все знали, считает эксперт. "Он был символом межрелигиозного мира в Дербенте. Не потому, что он против них вел работу или представлял им угрозу, а потому что это был очень значимый религиозный общественный деятель. Они этим убийством показали, что они могут убить кого угодно, что бояться надо не власть, а их, что они могут и четыре храма атаковать в один день и сжечь, могут убить священника самым зверским образом. Причем они, я думаю, знали, что он тяжело болеет. Это сделано именно с целью устрашения: якобы мы здесь власть, и мы даже ценой собственной жизни готовы это доказать, если вы не сделаете то, что нам нужно, это будет повторяться, вы нас не остановите", – добавил религиовед. Чаще всего, напомнил он, террористы убивали мусульман: в России, по его сведениям, погибло около ста религиозных деятелей ислама. Больше всего, рассказал эксперт, потеряли Дагестан и Чечня, но немало людей погибло и в Ингушетии. Были убиты муфтий Кабардино-Балкарии Анас Пшихачев и ведущий мусульманский богослов Татарстана Валиулла Якупов. Тяжело ранен был муфтий республики Татарстан Ильдус Фаизов. "Были атаки на территории Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, где тоже заместителя муфтия убили. Погиб муфтий Дагестана Сайидмухаммад Абубакаров в 1998 году, в 2012 году убили главного суфийского шейха Дагестана Саида-афанди Чиркейского, и на здравствующих ныне многих деятелей неоднократно покушались. То есть потери большие. Они сознательно убивают духовных лидеров", – сказал Силантьев.Не менее семи православных священников, добавил он, были убиты за время активности террористических группировок в России, и угрозам нападения подвергались многие храмы, особенно в Дербенте, Хасавюрте, Кизляре, Махачкале и Каспийске. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков – по словам главы региона Сергея Меликова, они были выходцами Сергокалинского района республики.

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955154700.html

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

https://ria.ru/20240625/ieromonakh-1955212140.html

https://radiosputnik.ru/20240623/kadyrov-1954920520.html

дербент

россия

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дербент, россия, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале