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Религиовед объяснил выбор террористами цели в Дагестане - РИА Новости, 25.06.2024
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15:34 25.06.2024 (обновлено: 17:49 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/dagestan-1955364538.html
Религиовед объяснил выбор террористами цели в Дагестане
Религиовед объяснил выбор террористами цели в Дагестане - РИА Новости, 25.06.2024
Религиовед объяснил выбор террористами цели в Дагестане
Выбор террористами в Дагестане в качестве цели протоиерея Николая Котельникова обоснован желанием показать свою власть, запугать людей и вызвать отток из... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:34
2024-06-25T17:49
дербент
россия
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Выбор террористами в Дагестане в качестве цели протоиерея Николая Котельникова обоснован желанием показать свою власть, запугать людей и вызвать отток из республики верующих и туристов, сказал РИА Новости религиовед, профессор кафедры теологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев. "У террористов есть своя террористическая логика: теракты призваны запугать население, деморализовать власть и принудить ее к каким-то действиям, выгодным террористам. Поэтому их преступления строятся по принципу, что вызовет наибольшее устрашение, наибольший пиар-эффект. То есть, скажем так, если у них есть возможность убить детей с особой жестокостью или убить такое же количество военнослужащих, они детей убьют, потому что это гораздо сильнее потрясет общество… Так что у террористов не было задачи межрелигиозный мир разрушить – была задача запугать людей. С тем, чтобы уехали из Дагестана евреи, православных какое-то количество, чтобы не приехали туристы – я думаю, туристов будет сильно меньше после таких случаев", – сказал Силантьев. В рамках террористической логики логичен был и выбор в качестве жертвы самого уважаемого священника в Дагестане, которого все знали, считает эксперт. "Он был символом межрелигиозного мира в Дербенте. Не потому, что он против них вел работу или представлял им угрозу, а потому что это был очень значимый религиозный общественный деятель. Они этим убийством показали, что они могут убить кого угодно, что бояться надо не власть, а их, что они могут и четыре храма атаковать в один день и сжечь, могут убить священника самым зверским образом. Причем они, я думаю, знали, что он тяжело болеет. Это сделано именно с целью устрашения: якобы мы здесь власть, и мы даже ценой собственной жизни готовы это доказать, если вы не сделаете то, что нам нужно, это будет повторяться, вы нас не остановите", – добавил религиовед. Чаще всего, напомнил он, террористы убивали мусульман: в России, по его сведениям, погибло около ста религиозных деятелей ислама. Больше всего, рассказал эксперт, потеряли Дагестан и Чечня, но немало людей погибло и в Ингушетии. Были убиты муфтий Кабардино-Балкарии Анас Пшихачев и ведущий мусульманский богослов Татарстана Валиулла Якупов. Тяжело ранен был муфтий республики Татарстан Ильдус Фаизов. &quot;Были атаки на территории Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, где тоже заместителя муфтия убили. Погиб муфтий Дагестана Сайидмухаммад Абубакаров в 1998 году, в 2012 году убили главного суфийского шейха Дагестана Саида-афанди Чиркейского, и на здравствующих ныне многих деятелей неоднократно покушались. То есть потери большие. Они сознательно убивают духовных лидеров&quot;, – сказал Силантьев.Не менее семи православных священников, добавил он, были убиты за время активности террористических группировок в России, и угрозам нападения подвергались многие храмы, особенно в Дербенте, Хасавюрте, Кизляре, Махачкале и Каспийске. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков – по словам главы региона Сергея Меликова, они были выходцами Сергокалинского района республики.
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955154700.html
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
https://ria.ru/20240625/ieromonakh-1955212140.html
https://radiosputnik.ru/20240623/kadyrov-1954920520.html
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махачкала
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дербент, россия, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Дербент, Россия, Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Религиовед объяснил выбор террористами цели в Дагестане

Религиовед Силантьев: теракты в Дагестане вызваны желанием запугать людей

© Фото : Официальный сайт городского округа "город Дербент"Протоиерей Николай Котельников
Протоиерей Николай Котельников - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Официальный сайт городского округа "город Дербент"
Протоиерей Николай Котельников. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Выбор террористами в Дагестане в качестве цели протоиерея Николая Котельникова обоснован желанием показать свою власть, запугать людей и вызвать отток из республики верующих и туристов, сказал РИА Новости религиовед, профессор кафедры теологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.
«
"У террористов есть своя террористическая логика: теракты призваны запугать население, деморализовать власть и принудить ее к каким-то действиям, выгодным террористам. Поэтому их преступления строятся по принципу, что вызовет наибольшее устрашение, наибольший пиар-эффект. То есть, скажем так, если у них есть возможность убить детей с особой жестокостью или убить такое же количество военнослужащих, они детей убьют, потому что это гораздо сильнее потрясет общество… Так что у террористов не было задачи межрелигиозный мир разрушить – была задача запугать людей. С тем, чтобы уехали из Дагестана евреи, православных какое-то количество, чтобы не приехали туристы – я думаю, туристов будет сильно меньше после таких случаев", – сказал Силантьев.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов осматривает церковь в Дербенте, на которую накануне напали террористы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Священник-очевидец рассказал о нападении террористов на храм в Дербенте
24 июня, 19:09
В рамках террористической логики логичен был и выбор в качестве жертвы самого уважаемого священника в Дагестане, которого все знали, считает эксперт.
«
"Он был символом межрелигиозного мира в Дербенте. Не потому, что он против них вел работу или представлял им угрозу, а потому что это был очень значимый религиозный общественный деятель. Они этим убийством показали, что они могут убить кого угодно, что бояться надо не власть, а их, что они могут и четыре храма атаковать в один день и сжечь, могут убить священника самым зверским образом. Причем они, я думаю, знали, что он тяжело болеет. Это сделано именно с целью устрашения: якобы мы здесь власть, и мы даже ценой собственной жизни готовы это доказать, если вы не сделаете то, что нам нужно, это будет повторяться, вы нас не остановите", – добавил религиовед.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
24 июня, 08:00
Чаще всего, напомнил он, террористы убивали мусульман: в России, по его сведениям, погибло около ста религиозных деятелей ислама. Больше всего, рассказал эксперт, потеряли Дагестан и Чечня, но немало людей погибло и в Ингушетии. Были убиты муфтий Кабардино-Балкарии Анас Пшихачев и ведущий мусульманский богослов Татарстана Валиулла Якупов. Тяжело ранен был муфтий республики Татарстан Ильдус Фаизов.
«

"Были атаки на территории Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, где тоже заместителя муфтия убили. Погиб муфтий Дагестана Сайидмухаммад Абубакаров в 1998 году, в 2012 году убили главного суфийского шейха Дагестана Саида-афанди Чиркейского, и на здравствующих ныне многих деятелей неоднократно покушались. То есть потери большие. Они сознательно убивают духовных лидеров", – сказал Силантьев.

Протоиерей Николай Котельников - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Иеромонах: убитый в Дербенте протоиерей пользовался уважением у духовенства
Вчера, 05:07
Не менее семи православных священников, добавил он, были убиты за время активности террористических группировок в России, и угрозам нападения подвергались многие храмы, особенно в Дербенте, Хасавюрте, Кизляре, Махачкале и Каспийске.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков – по словам главы региона Сергея Меликова, они были выходцами Сергокалинского района республики.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Кадыров прокомментировал нападения на церкви и синагогу в Дагестане
23 июня, 21:15
 
ДербентРоссияМахачкалаВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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