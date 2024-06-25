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На экс-главу района Дагестана могут завести еще одно дело - РИА Новости, 25.06.2024
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14:52 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/dagestan-1955348532.html
На экс-главу района Дагестана могут завести еще одно дело
На экс-главу района Дагестана могут завести еще одно дело - РИА Новости, 25.06.2024
На экс-главу района Дагестана могут завести еще одно дело
В отношении экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова в рамках расследования терактов в республике может быть заведено еще одно уголовное дело РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:52
2024-06-25T14:52
происшествия
сергокалинский район
дербент
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В отношении экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова в рамках расследования терактов в республике может быть заведено еще одно уголовное дело - по статье о пособничестве терроризму, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией. Ранее источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что Омаров, уволенный после терактов, задержан по уголовной статье о хулиганстве. Один из собеседников отметил, что в отношении Омарова может быть заведено уголовное дело по статье о пособничестве терроризму. "В рамках расследования дела о терактах следствие проверяет Омарова на причастность к пособничеству терроризму", - подтвердил другой источник. Официальной информацией на этот счет РИА Новости пока не располагает. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков - по словам главы региона Сергея Меликова, они были выходцами Сергокалинского района республики. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Омарова Осман.
https://ria.ru/20240625/politseyskiy-1955198284.html
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955047930.html
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происшествия, сергокалинский район, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Сергокалинский район, Дербент, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
На экс-главу района Дагестана могут завести еще одно дело

Экс-главу района Дагестана Омарова подозревают в пособничестве терроризму

© Фото : пресс-служба администрациии МР "Сергокалинский район"Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : пресс-служба администрациии МР "Сергокалинский район"
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В отношении экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова в рамках расследования терактов в республике может быть заведено еще одно уголовное дело - по статье о пособничестве терроризму, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией.
Ранее источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что Омаров, уволенный после терактов, задержан по уголовной статье о хулиганстве.
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Один из собеседников отметил, что в отношении Омарова может быть заведено уголовное дело по статье о пособничестве терроризму.
«
"В рамках расследования дела о терактах следствие проверяет Омарова на причастность к пособничеству терроризму", - подтвердил другой источник.
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Официальной информацией на этот счет РИА Новости пока не располагает.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков - по словам главы региона Сергея Меликова, они были выходцами Сергокалинского района республики.
По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Омарова Осман.
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ПроисшествияСергокалинский районДербентВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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