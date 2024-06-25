https://ria.ru/20240625/dagestan-1955348532.html

На экс-главу района Дагестана могут завести еще одно дело

На экс-главу района Дагестана могут завести еще одно дело - РИА Новости, 25.06.2024

На экс-главу района Дагестана могут завести еще одно дело

В отношении экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова в рамках расследования терактов в республике может быть заведено еще одно уголовное дело РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:52

2024-06-25T14:52

2024-06-25T14:52

происшествия

сергокалинский район

дербент

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В отношении экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова в рамках расследования терактов в республике может быть заведено еще одно уголовное дело - по статье о пособничестве терроризму, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией. Ранее источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что Омаров, уволенный после терактов, задержан по уголовной статье о хулиганстве. Один из собеседников отметил, что в отношении Омарова может быть заведено уголовное дело по статье о пособничестве терроризму. "В рамках расследования дела о терактах следствие проверяет Омарова на причастность к пособничеству терроризму", - подтвердил другой источник. Официальной информацией на этот счет РИА Новости пока не располагает. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков - по словам главы региона Сергея Меликова, они были выходцами Сергокалинского района республики. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Омарова Осман.

https://ria.ru/20240625/politseyskiy-1955198284.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955047930.html

https://ria.ru/20240625/dagestan-1955214214.html

сергокалинский район

дербент

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происшествия, сергокалинский район, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале