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Меликов прокомментировал террористические атаки в Дагестане - РИА Новости, 25.06.2024
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11:09 25.06.2024 (обновлено: 11:11 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/dagestan-1955258301.html
Меликов прокомментировал террористические атаки в Дагестане
Меликов прокомментировал террористические атаки в Дагестане - РИА Новости, 25.06.2024
Меликов прокомментировал террористические атаки в Дагестане
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что террористические атаки, произошедшие в воскресенье, - это спланированная акция врагов республики, как внешних, так и... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:09
2024-06-25T11:11
сергей меликов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что террористические атаки, произошедшие в воскресенье, - это спланированная акция врагов республики, как внешних, так и внутренних. "Произошедшее в воскресенье - это спланированная акция врагов Дагестана, как внешних, так и внутренних, которых у нас тоже пока еще хватает. И, видимо, не всем нравится, что Дагестан сегодня весьма твердо встает на пути нового социально-экономического развития", - сказал Меликов, выступая на сессии Народного Собрания.
https://ria.ru/20240624/terakt-1955101796.html
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сергей меликов
Сергей Меликов
Меликов прокомментировал террористические атаки в Дагестане

Меликов назвал теракты в Дагестане спланированной акцией врагов республики

© Пресс-служба главы ДагестанаСинагога Келе-Нумаз в Дербенте после теракта
Синагога Келе-Нумаз в Дербенте после теракта
© Пресс-служба главы Дагестана
Синагога Келе-Нумаз в Дербенте после теракта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что террористические атаки, произошедшие в воскресенье, - это спланированная акция врагов республики, как внешних, так и внутренних.
© РИА НовостиСтихийный мемориал перед Свято-Успенским кафедральным собором в Махачкале
Стихийный мемориал перед Свято-Успенским кафедральным собором в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости
Стихийный мемориал перед Свято-Успенским кафедральным собором в Махачкале
«
"Произошедшее в воскресенье - это спланированная акция врагов Дагестана, как внешних, так и внутренних, которых у нас тоже пока еще хватает. И, видимо, не всем нравится, что Дагестан сегодня весьма твердо встает на пути нового социально-экономического развития", - сказал Меликов, выступая на сессии Народного Собрания.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов осматривает церковь в Дербенте, на которую накануне напали террористы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Меликов раскрыл детали об участниках терактов в Дагестане
24 июня, 16:27
 
Сергей Меликов
 
 
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