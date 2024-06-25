https://ria.ru/20240625/dagestan-1955258301.html

Меликов прокомментировал террористические атаки в Дагестане

Меликов прокомментировал террористические атаки в Дагестане - РИА Новости, 25.06.2024

Меликов прокомментировал террористические атаки в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что террористические атаки, произошедшие в воскресенье, - это спланированная акция врагов республики, как внешних, так и... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:09

2024-06-25T11:09

2024-06-25T11:11

сергей меликов

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что террористические атаки, произошедшие в воскресенье, - это спланированная акция врагов республики, как внешних, так и внутренних. "Произошедшее в воскресенье - это спланированная акция врагов Дагестана, как внешних, так и внутренних, которых у нас тоже пока еще хватает. И, видимо, не всем нравится, что Дагестан сегодня весьма твердо встает на пути нового социально-экономического развития", - сказал Меликов, выступая на сессии Народного Собрания.

https://ria.ru/20240624/terakt-1955101796.html

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2024

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сергей меликов