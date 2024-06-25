https://ria.ru/20240625/dagestan-1955258301.html
Меликов прокомментировал террористические атаки в Дагестане
Меликов прокомментировал террористические атаки в Дагестане - РИА Новости, 25.06.2024
Меликов прокомментировал террористические атаки в Дагестане
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что террористические атаки, произошедшие в воскресенье, - это спланированная акция врагов республики, как внешних, так и... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:09
2024-06-25T11:09
2024-06-25T11:11
сергей меликов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955015863_0:2:1201:677_1920x0_80_0_0_f280497e3b259af14342300222898b7e.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что террористические атаки, произошедшие в воскресенье, - это спланированная акция врагов республики, как внешних, так и внутренних. "Произошедшее в воскресенье - это спланированная акция врагов Дагестана, как внешних, так и внутренних, которых у нас тоже пока еще хватает. И, видимо, не всем нравится, что Дагестан сегодня весьма твердо встает на пути нового социально-экономического развития", - сказал Меликов, выступая на сессии Народного Собрания.
https://ria.ru/20240624/terakt-1955101796.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955015863_0:0:903:677_1920x0_80_0_0_a34658f5d9d898d15829dd5b1ec0d17e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей меликов
Меликов прокомментировал террористические атаки в Дагестане
Меликов назвал теракты в Дагестане спланированной акцией врагов республики