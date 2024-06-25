https://ria.ru/20240625/begyurdzhyu-1955265193.html

Эксперт назвал теракт в Дагестане попыткой ослабить Россию

Эксперт назвал теракт в Дагестане попыткой ослабить Россию - РИА Новости, 25.06.2024

Эксперт назвал теракт в Дагестане попыткой ослабить Россию

Теракт в Дагестане является одним из череды акций Запада в попытке ослабить Москву, заявил РИА Новости эксперт по вопросам безопасности, член руководства... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:25

2024-06-25T11:25

2024-06-25T11:25

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СТАМБУЛ, 25 июн – РИА Новости. Теракт в Дагестане является одним из череды акций Запада в попытке ослабить Москву, заявил РИА Новости эксперт по вопросам безопасности, член руководства Демократической партии (DP) Турции Мустафа Бёгюрджю. По мнению эксперта, на ситуацию с ростом терроризма влияет нестабильная обстановка на севере Сирии, где наблюдаются столкновения между боевиками, а также поддержка Украины в первую очередь Францией и ФРГ. "США, Франция и ФРГ в первую очередь поддерживают Украину и стараются затянуть конфликт, чтобы обессилить Россию, это принятая ими стратегия. В этом контексте вероятность использования Вашингтоном филиалов террористических группировок севера Сирии в Средней Азии и на Ближнем Востоке, чтобы надавить на Москву, крайне высока", - заявил Бёгюрджю. Он отметил, что в качестве методов ослабления Москвы и российской экономики страны Запада продолжают "накачивать" Киев вооружением. "Для ослабления Москвы перед внутренней аудиторией Запад явно использует теракты – как в "Крокусе", где "Исламское государство"* взяло ответственность, так и в Дагестане, это явно прослеживаемая стратегия", - отметил эксперт. Значительная часть севера Сирии остается вне контроля официальных сирийских властей. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. Действия террористов, напавших на подмосковный "Крокус сити холл", координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240623/kadyrov-1954913486.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955166403.html

https://ria.ru/20240624/rossiya-1955023909.html

https://ria.ru/20240623/yarovaya-1954919996.html

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