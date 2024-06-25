https://ria.ru/20240625/arest-1955292652.html

Источник сообщил о задержании экс-главы Сергокалинского района Дагестана

Источник сообщил о задержании экс-главы Сергокалинского района Дагестана - РИА Новости, 25.06.2024

Источник сообщил о задержании экс-главы Сергокалинского района Дагестана

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, уволенный после терактов, задержан по уголовной статье о хулиганстве, сообщил источник РИА Новости в... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:34

2024-06-25T12:34

2024-06-25T13:12

происшествия

сергокалинский район

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

махачкала

дербент

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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, уволенный после терактов, задержан по уголовной статье о хулиганстве, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах."Магомед Омаров задержан по статье уголовного кодекса "Хулиганство", – сказал собеседник агентства.Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.На фоне сообщений об участии родственников Омарова в воскресных терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие" действия. В понедельник глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. Погибли правоохранители и гражданские, среди которых священник, пострадали свыше 40 человек. Силовики уничтожили пятерых боевиков - по словам главы региона Сергея Меликова, они были выходцами Сергокалинского района республики.

https://ria.ru/20240625/dagestan-1955254176.html

https://ria.ru/20240625/derbent-1955286712.html

сергокалинский район

махачкала

дербент

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происшествия, сергокалинский район, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, махачкала, дербент