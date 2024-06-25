https://ria.ru/20240625/arest-1955292652.html
Источник сообщил о задержании экс-главы Сергокалинского района Дагестана
Источник сообщил о задержании экс-главы Сергокалинского района Дагестана - РИА Новости, 25.06.2024
Источник сообщил о задержании экс-главы Сергокалинского района Дагестана
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, уволенный после терактов, задержан по уголовной статье о хулиганстве, сообщил источник РИА Новости в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:34
2024-06-25T12:34
2024-06-25T13:12
происшествия
сергокалинский район
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
махачкала
дербент
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, уволенный после терактов, задержан по уголовной статье о хулиганстве, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах."Магомед Омаров задержан по статье уголовного кодекса "Хулиганство", – сказал собеседник агентства.Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.На фоне сообщений об участии родственников Омарова в воскресных терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие" действия. В понедельник глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. Погибли правоохранители и гражданские, среди которых священник, пострадали свыше 40 человек. Силовики уничтожили пятерых боевиков - по словам главы региона Сергея Меликова, они были выходцами Сергокалинского района республики.
https://ria.ru/20240625/dagestan-1955254176.html
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происшествия, сергокалинский район, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, махачкала, дербент
Происшествия, Сергокалинский район, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Махачкала, Дербент
Источник сообщил о задержании экс-главы Сергокалинского района Дагестана
Экс-глава Сергокалинского района Омаров задержан по статье о хулиганстве