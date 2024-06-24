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Матвиенко рассказала о дефиците сотрудников МВД - РИА Новости, 24.06.2024
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17:45 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/uchastkovye-1955127146.html
Матвиенко рассказала о дефиците сотрудников МВД
Матвиенко рассказала о дефиците сотрудников МВД - РИА Новости, 24.06.2024
Матвиенко рассказала о дефиците сотрудников МВД
Некомплект в органах МВД составляет более 150 тысяч человек, дефицит участковых в ряде регионов достигает 75%, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:45
2024-06-24T17:45
общество
россия
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Некомплект в органах МВД составляет более 150 тысяч человек, дефицит участковых в ряде регионов достигает 75%, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече главы правительства РФ Михаила Мишустина с руководством верхней палаты российского парламента. "Хочу затронуть проблему серьёзного некомплекта в органах внутренних дел. Она возникла не вчера. Всего не хватает более 150 тысяч человек личного состава. Особенно остро стоит вопрос с участковыми. В Костромской области некомплект участковых – 90%. В некоторых районах Москвы – до 75%. Такая картина в большинстве регионов", - отметила спикер. По ее словам, "один участковый работает за четверых, за десятерых", при этом зарплату получает абсолютно неконкурентную, зачастую меньше, чем курьер или водитель такси. "А это ключевые кадры. В целом текучесть кадров огромная", - добавила она. Матвиенко отметила, что из 15 видов льгот, законодательно гарантированных сотрудникам органов внутренних дел, семь не реализуются полностью, либо не отвечают реальным требованиям. "На учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, представляемых по договорам соцнайма, состоит более 80 тысяч семей сотрудников. При этом в год выделяется 4,5 миллиарда рублей", - сказала политик. Порядка 75% объектов МВД России не приведены в нормативное состояние, нуждаются в ремонте, переоснащении, сказала она. "Вопрос давно перезрел, и, мне кажется, что уже нельзя прятать голову в песок и не замечать эту проблему. Необходимо на государственном уровне пересмотреть подход к оплате труда работников органов внутренних дел, увеличить объёмы финансирования на указанные нужды", - отметила Матвиенко.
https://ria.ru/20240605/kadry-1950638132.html
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общество, россия, костромская область, москва, валентина матвиенко, михаил мишустин, совет федерации рф
Общество, Россия, Костромская область, Москва, Валентина Матвиенко, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала о дефиците сотрудников МВД

Матвиенко: дефицит сотрудников МВД составляет более 150 тысяч человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Некомплект в органах МВД составляет более 150 тысяч человек, дефицит участковых в ряде регионов достигает 75%, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече главы правительства РФ Михаила Мишустина с руководством верхней палаты российского парламента.
"Хочу затронуть проблему серьёзного некомплекта в органах внутренних дел. Она возникла не вчера. Всего не хватает более 150 тысяч человек личного состава. Особенно остро стоит вопрос с участковыми. В Костромской области некомплект участковых – 90%. В некоторых районах Москвы – до 75%. Такая картина в большинстве регионов", - отметила спикер.
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По ее словам, "один участковый работает за четверых, за десятерых", при этом зарплату получает абсолютно неконкурентную, зачастую меньше, чем курьер или водитель такси.
"А это ключевые кадры. В целом текучесть кадров огромная", - добавила она.
Матвиенко отметила, что из 15 видов льгот, законодательно гарантированных сотрудникам органов внутренних дел, семь не реализуются полностью, либо не отвечают реальным требованиям.
"На учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, представляемых по договорам соцнайма, состоит более 80 тысяч семей сотрудников. При этом в год выделяется 4,5 миллиарда рублей", - сказала политик.
Порядка 75% объектов МВД России не приведены в нормативное состояние, нуждаются в ремонте, переоснащении, сказала она.
"Вопрос давно перезрел, и, мне кажется, что уже нельзя прятать голову в песок и не замечать эту проблему. Необходимо на государственном уровне пересмотреть подход к оплате труда работников органов внутренних дел, увеличить объёмы финансирования на указанные нужды", - отметила Матвиенко.
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ОбществоРоссияКостромская областьМоскваВалентина МатвиенкоМихаил МишустинСовет Федерации РФ
 
 
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