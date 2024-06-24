https://ria.ru/20240624/uchastkovye-1955127146.html

Матвиенко рассказала о дефиците сотрудников МВД

Матвиенко рассказала о дефиците сотрудников МВД - РИА Новости, 24.06.2024

Матвиенко рассказала о дефиците сотрудников МВД

Некомплект в органах МВД составляет более 150 тысяч человек, дефицит участковых в ряде регионов достигает 75%, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:45

2024-06-24T17:45

2024-06-24T17:45

общество

россия

костромская область

москва

валентина матвиенко

михаил мишустин

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Некомплект в органах МВД составляет более 150 тысяч человек, дефицит участковых в ряде регионов достигает 75%, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече главы правительства РФ Михаила Мишустина с руководством верхней палаты российского парламента. "Хочу затронуть проблему серьёзного некомплекта в органах внутренних дел. Она возникла не вчера. Всего не хватает более 150 тысяч человек личного состава. Особенно остро стоит вопрос с участковыми. В Костромской области некомплект участковых – 90%. В некоторых районах Москвы – до 75%. Такая картина в большинстве регионов", - отметила спикер. По ее словам, "один участковый работает за четверых, за десятерых", при этом зарплату получает абсолютно неконкурентную, зачастую меньше, чем курьер или водитель такси. "А это ключевые кадры. В целом текучесть кадров огромная", - добавила она. Матвиенко отметила, что из 15 видов льгот, законодательно гарантированных сотрудникам органов внутренних дел, семь не реализуются полностью, либо не отвечают реальным требованиям. "На учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, представляемых по договорам соцнайма, состоит более 80 тысяч семей сотрудников. При этом в год выделяется 4,5 миллиарда рублей", - сказала политик. Порядка 75% объектов МВД России не приведены в нормативное состояние, нуждаются в ремонте, переоснащении, сказала она. "Вопрос давно перезрел, и, мне кажется, что уже нельзя прятать голову в песок и не замечать эту проблему. Необходимо на государственном уровне пересмотреть подход к оплате труда работников органов внутренних дел, увеличить объёмы финансирования на указанные нужды", - отметила Матвиенко.

https://ria.ru/20240605/kadry-1950638132.html

https://radiosputnik.ru/20240624/dagestan-1955020851.html

россия

костромская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, костромская область, москва, валентина матвиенко, михаил мишустин, совет федерации рф