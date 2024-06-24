https://ria.ru/20240624/trunova-1954584458.html

Наталья Трунова: россияне тратят на коммуналку десятую часть расходов

Наталья Трунова: россияне тратят на коммуналку десятую часть расходов - РИА Новости, 24.06.2024

Наталья Трунова: россияне тратят на коммуналку десятую часть расходов

Коммуналка в России исторически не считается затратной услугой – во многом благодаря инфраструктуре, созданной еще при Советском Союзе. Но со временем она... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:00

2024-06-24T10:00

2024-06-24T10:15

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жкх

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Коммуналка в России исторически не считается затратной услугой – во многом благодаря инфраструктуре, созданной еще при Советском Союзе. Но со временем она приходит в негодность и требует инвестиций – как частных, так и государственных, – а значит и повышения тарифа за ЖКХ. В интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 аудитор Счетной палаты Наталья Трунова объяснила, почему тариф на коммуналку нужно определять сразу на несколько лет, что помогает российским семьям экономить воду, и как сделать субсидии на ЖКХ адресными. Беседовали Диляра Солнцева и Ирина Андреева.— Наталья Александровна, в июле будет индексация тарифов на услуги ЖКХ, а в прошлом году ее не было. Насколько нынешний тариф соответствует тому уровню услуг, которые получают россияне? Не переплачиваем ли мы? — Ситуация по субъектам бывает очень разная. И есть ряд секторов, например, водоснабжение, которое в части тарифа недофинансировано: то есть у нас средний тариф по России 33,6 рублей за 1 кубометр воды, а в магазине мы покупаем бутылочку воды 0,5 литра за 50 рублей.Вообще у нас исторически коммунальная инфраструктура не воспринимается как услуга, которая требует каких-то затрат. То есть мы привыкли к такому благу. Спасибо большое Советскому Союзу — он создал действительно масштабнейшие городские инфраструктуры.Дальше много лет она просто эксплуатировалась, а сейчас уже требует больших вложений. Если энергетика и теплоснабжение интересны частным инвесторам, то водообеспечение и водоотведение вообще практически непривлекательные подсектора. Государство ежегодно вкладывает в эту сферу средства, но компенсировать этот износ за 3-4 года при существующем объеме инвестиций почти невозможно.Поэтому тарифная политика — это всегда очень болезненный вопрос, связанный с консенсусом между возможностью населения оплачивать коммунальные услуги и необходимостью обновления инфраструктуры.— И каким тогда должен быт тариф?— В прошлом году мы завершили мероприятие, посвященное сфере теплоснабжения, в этом завершили мероприятие, посвященное сфере водоснабжения. Мы считаем, что тариф должен быть долгосрочным, не ограничиваться параметрами трех лет. Потому что инфраструктура – это долгосрочная инвестиция.Мы все знаем про аварии и про негатив, который связан с частным бизнесом в сфере коммунального хозяйства, но есть и много позитивных таких кейсов. То есть тарифная политика обозначает пределы инвестиционной привлекательности сектора, и хотелось бы, чтобы эти параметры были изначально установлены.— А люди?— Второе наше предложение по результатам мероприятия прошлого года — разработать методику оценки способности домохозяйств оплачивать коммунальные услуги. Это будет способствовать максимально адресной поддержке людей, поменяет сам подход к поддержке граждан, которых необходимо субсидировать в части оплаты коммунальных услуг.Это может быть сниженный порог — 22% по доходам, когда оплата за ЖКУ составляет 22% доходной части семьи. Или это может быть 10%, как, например, в Москве это сделано и еще в нескольких регионах.Нужно сделать это удобным, например, через Госуслуги. Мы должны поддерживать именно те социальные группы и те семьи, которым это действительно необходимо, потому что у нас сейчас одинаково платят все, то есть те, у кого дом за 400 квадратных метров, и семья, которая живет в 50 квадратах.И третий момент — это требование от всех ресурсоснабжающих организаций в сфере ЖКХ обязательности наличия и исполнения инвестпрограмм.Утвержденные инвестиционные программы в 2022-2023 годах имели не более 10% ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения, в сфере теплоснабжения порядка 6% организаций— Какую долю в средних расходах россиян занимает оплата услуг ЖКХ?— Удельный вес расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в потребительских расходах домашних хозяйств на 1 января 2022 года составлял 10,1 %.— Все любят приводить в пример европейцев, которые экономят на тепле, поддерживая минимальную температуру в домах, экономят воду. Возможно ли такое у нас? Стоит ли нам тоже снижать свои нормативы?— Надо ли нам экономить, безусловно, да – и воду, и тепло. И я могу сказать, что динамика очень хорошая, например, объем водопотребления очень сильно снижается.— А в связи с чем?— Появилась техника, которая помогает экономить – стиральные машинки, посудомойки, и так далее. В целом за последние десять лет среднесуточный отпуск воды в расчете на 1 жителя снизился на 16,6% (со 140,8 литров в 2012 году до 117,4 литров в 2021 году).— Счетчики ведь тоже помогают?— Конечно, они тоже помогают стимулировать людей экономить. Например, для Москвы, для Санкт-Петербурга эти вопросы уже практически не стоят, там уже 100% всего измеряется по приборам. Не везде такая хорошая ситуация, конечно же. Поэтому регионы должны работать над этим вопросом тоже.И энергоэффективные технологии должны стать обязательными при строительстве новых домов. Сейчас доля домов с энергоэффективностью класса А составляет всего 25%. И нужно отметить, что этот уровень энергоэффективности – только на бумаге, то есть по проектно-сметной документации. После ввода и тем более после определенного периода эксплуатации обследования не проводятся.— Есть статистика, у какого количества людей в России, многоквартирных домах есть счетчики на воду?— По состоянию на 1 января 2022 года удельный вес объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, в общем объеме отпуска холодной воды, составляет 80,3% (78,7% в 2019 году).Установка приборов — это такой первый и необходимый уровень цифровизации ЖКХ. Повышение числа приборов в квартирах должно стать, конечно, обязательным требованием. Понятно, что если в регионе сейчас 50% оприборивания, то до 100% довести сразу невозможно.Но поставить задачу, чтобы этот уровень возрос, например, до 60%, просто необходимо. Иначе все финансовые средства на ЖКХ не будут создавать необходимых эффектов.

https://ria.ru/20240601/zhkkh-1949812005.html

https://ria.ru/20240621/zhkkh-1954533435.html

https://realty.ria.ru/20240617/voda-1952177372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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