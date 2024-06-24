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Матвиенко призвала навести порядок в сфере обращения с ТКО - РИА Новости, 24.06.2024
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17:53 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/tko-1955129332.html
Матвиенко призвала навести порядок в сфере обращения с ТКО
Матвиенко призвала навести порядок в сфере обращения с ТКО - РИА Новости, 24.06.2024
Матвиенко призвала навести порядок в сфере обращения с ТКО
Необходимо проанализировать ход "мусорной реформы" и внести изменения в действующее законодательство для наведения порядка в этой сфере, заявила председатель... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:53
2024-06-24T17:53
россия
валентина матвиенко
михаил мишустин
совет федерации рф
российский экологический оператор
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо проанализировать ход "мусорной реформы" и внести изменения в действующее законодательство для наведения порядка в этой сфере, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Ещё одна острая проблема, о которой не могу не сказать, – сфера обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Так называемая "мусорная реформа" реализуется уже пять лет и откровенно "буксует", точно лучше не стало, в основном стало хуже. ...Когда мы принимали закон, подразумевалось, что в стране будет выстроена целая отрасль по сбору, сортировке, переработке мусора и утилизации в рамках экономики замкнутого цикла", - сказала Матвиенко на встрече членов Совета палаты Совфеда с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она также добавила, что практика региональных операторов себя не оправдала. В большинстве регионов люди жалуются на несвоевременный вывоз мусора, грязь на мусорных площадках, несанкционированные свалки, отметила Матвиенко. По её словам, в ряде регионов "просто мусорный коллапс". "Рабочая группа Совета Федерации глубоко погрузилась в эту проблему, мы подготовили предложения, которые направим в правительство. Прошу вас дать, уважаемый Михаил Владимирович, поручение новому вице-премьеру Дмитрию Николаевичу Патрушеву серьёзно заняться анализом того, что произошло за эти пять лет. Наверное, нужно в чём-то уточнить законодательство: может быть, дать дополнительные полномочия "Российскому экологическому оператору", там смутные какие-то полномочия - и он не контролирует работу регоператоров. В общем, надо серьёзно этой проблемой заняться", - подчеркнула политик.
https://ria.ru/20240126/tko-1923656081.html
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россия, валентина матвиенко, михаил мишустин, совет федерации рф, российский экологический оператор, общество
Россия, Валентина Матвиенко, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ, Российский экологический оператор, Общество
Матвиенко призвала навести порядок в сфере обращения с ТКО

Председатель СФ Матвиенко призвала навести порядок в сфере обращения с ТКО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо проанализировать ход "мусорной реформы" и внести изменения в действующее законодательство для наведения порядка в этой сфере, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Ещё одна острая проблема, о которой не могу не сказать, – сфера обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Так называемая "мусорная реформа" реализуется уже пять лет и откровенно "буксует", точно лучше не стало, в основном стало хуже. ...Когда мы принимали закон, подразумевалось, что в стране будет выстроена целая отрасль по сбору, сортировке, переработке мусора и утилизации в рамках экономики замкнутого цикла", - сказала Матвиенко на встрече членов Совета палаты Совфеда с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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Она также добавила, что практика региональных операторов себя не оправдала. В большинстве регионов люди жалуются на несвоевременный вывоз мусора, грязь на мусорных площадках, несанкционированные свалки, отметила Матвиенко. По её словам, в ряде регионов "просто мусорный коллапс".
"Рабочая группа Совета Федерации глубоко погрузилась в эту проблему, мы подготовили предложения, которые направим в правительство. Прошу вас дать, уважаемый Михаил Владимирович, поручение новому вице-премьеру Дмитрию Николаевичу Патрушеву серьёзно заняться анализом того, что произошло за эти пять лет. Наверное, нужно в чём-то уточнить законодательство: может быть, дать дополнительные полномочия "Российскому экологическому оператору", там смутные какие-то полномочия - и он не контролирует работу регоператоров. В общем, надо серьёзно этой проблемой заняться", - подчеркнула политик.
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