https://ria.ru/20240624/tko-1955129332.html

Матвиенко призвала навести порядок в сфере обращения с ТКО

Матвиенко призвала навести порядок в сфере обращения с ТКО - РИА Новости, 24.06.2024

Матвиенко призвала навести порядок в сфере обращения с ТКО

Необходимо проанализировать ход "мусорной реформы" и внести изменения в действующее законодательство для наведения порядка в этой сфере, заявила председатель... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:53

2024-06-24T17:53

2024-06-24T17:53

россия

валентина матвиенко

михаил мишустин

совет федерации рф

российский экологический оператор

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо проанализировать ход "мусорной реформы" и внести изменения в действующее законодательство для наведения порядка в этой сфере, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Ещё одна острая проблема, о которой не могу не сказать, – сфера обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Так называемая "мусорная реформа" реализуется уже пять лет и откровенно "буксует", точно лучше не стало, в основном стало хуже. ...Когда мы принимали закон, подразумевалось, что в стране будет выстроена целая отрасль по сбору, сортировке, переработке мусора и утилизации в рамках экономики замкнутого цикла", - сказала Матвиенко на встрече членов Совета палаты Совфеда с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она также добавила, что практика региональных операторов себя не оправдала. В большинстве регионов люди жалуются на несвоевременный вывоз мусора, грязь на мусорных площадках, несанкционированные свалки, отметила Матвиенко. По её словам, в ряде регионов "просто мусорный коллапс". "Рабочая группа Совета Федерации глубоко погрузилась в эту проблему, мы подготовили предложения, которые направим в правительство. Прошу вас дать, уважаемый Михаил Владимирович, поручение новому вице-премьеру Дмитрию Николаевичу Патрушеву серьёзно заняться анализом того, что произошло за эти пять лет. Наверное, нужно в чём-то уточнить законодательство: может быть, дать дополнительные полномочия "Российскому экологическому оператору", там смутные какие-то полномочия - и он не контролирует работу регоператоров. В общем, надо серьёзно этой проблемой заняться", - подчеркнула политик.

https://ria.ru/20240126/tko-1923656081.html

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россия, валентина матвиенко, михаил мишустин, совет федерации рф, российский экологический оператор, общество