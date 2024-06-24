Матвиенко призвала навести порядок в сфере обращения с ТКО
Председатель СФ Матвиенко призвала навести порядок в сфере обращения с ТКО
Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо проанализировать ход "мусорной реформы" и внести изменения в действующее законодательство для наведения порядка в этой сфере, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Ещё одна острая проблема, о которой не могу не сказать, – сфера обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Так называемая "мусорная реформа" реализуется уже пять лет и откровенно "буксует", точно лучше не стало, в основном стало хуже. ...Когда мы принимали закон, подразумевалось, что в стране будет выстроена целая отрасль по сбору, сортировке, переработке мусора и утилизации в рамках экономики замкнутого цикла", - сказала Матвиенко на встрече членов Совета палаты Совфеда с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Она также добавила, что практика региональных операторов себя не оправдала. В большинстве регионов люди жалуются на несвоевременный вывоз мусора, грязь на мусорных площадках, несанкционированные свалки, отметила Матвиенко. По её словам, в ряде регионов "просто мусорный коллапс".
"Рабочая группа Совета Федерации глубоко погрузилась в эту проблему, мы подготовили предложения, которые направим в правительство. Прошу вас дать, уважаемый Михаил Владимирович, поручение новому вице-премьеру Дмитрию Николаевичу Патрушеву серьёзно заняться анализом того, что произошло за эти пять лет. Наверное, нужно в чём-то уточнить законодательство: может быть, дать дополнительные полномочия "Российскому экологическому оператору", там смутные какие-то полномочия - и он не контролирует работу регоператоров. В общем, надо серьёзно этой проблемой заняться", - подчеркнула политик.
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