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Шор выразил соболезнования после терактов в Севастополе и Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/terakt-1955112951.html
Шор выразил соболезнования после терактов в Севастополе и Дагестане
Шор выразил соболезнования после терактов в Севастополе и Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Шор выразил соболезнования после терактов в Севастополе и Дагестане
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор выразил соболезнования родственникам погибших в результате ракетного удара ВСУ по Севастополю и... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:59
2024-06-24T16:59
специальная военная операция на украине
севастополь
республика крым
дербент
илан шор
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор выразил соболезнования родственникам погибших в результате ракетного удара ВСУ по Севастополю и терактов в Дагестане. "Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в ужасных трагедиях в Севастополе и Дагестане. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и душевных сил. В эти трудные минуты мы вместе с братским российским народом", - написал Шор в своем Telegram-канале. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
севастополь
республика крым
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севастополь, республика крым, дербент, илан шор, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Республика Крым, Дербент, Илан Шор, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
Шор выразил соболезнования после терактов в Севастополе и Дагестане

Шор выразил соболезнования после терактов в Дагестане и обстрела Севастополя

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор выразил соболезнования родственникам погибших в результате ракетного удара ВСУ по Севастополю и терактов в Дагестане.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в ужасных трагедиях в Севастополе и Дагестане. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и душевных сил. В эти трудные минуты мы вместе с братским российским народом", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
Вчера, 08:00
Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРеспублика КрымДербентИлан ШорВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествия
 
 
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