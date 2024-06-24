https://ria.ru/20240624/terakt-1955112951.html

Шор выразил соболезнования после терактов в Севастополе и Дагестане

Шор выразил соболезнования после терактов в Севастополе и Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Шор выразил соболезнования после терактов в Севастополе и Дагестане

Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор выразил соболезнования родственникам погибших в результате ракетного удара ВСУ по Севастополю и... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:59

2024-06-24T16:59

2024-06-24T16:59

специальная военная операция на украине

севастополь

республика крым

дербент

илан шор

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор выразил соболезнования родственникам погибших в результате ракетного удара ВСУ по Севастополю и терактов в Дагестане. "Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в ужасных трагедиях в Севастополе и Дагестане. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и душевных сил. В эти трудные минуты мы вместе с братским российским народом", - написал Шор в своем Telegram-канале. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

республика крым

дербент

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севастополь, республика крым, дербент, илан шор, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия