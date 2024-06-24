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В Баку мужчина открыл огонь из охотничьего ружья - РИА Новости, 24.06.2024
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09:20 24.06.2024 (обновлено: 09:23 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/strelba-1954963785.html
В Баку мужчина открыл огонь из охотничьего ружья
В Баку мужчина открыл огонь из охотничьего ружья - РИА Новости, 24.06.2024
В Баку мужчина открыл огонь из охотничьего ружья
Рецидивист открыл огонь из охотничьего ружья в Баку, убив четырех человек, в том числе трех полицейских, стрелявший уничтожен, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:20
2024-06-24T09:23
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БАКУ, 24 июн - РИА Новости. Рецидивист открыл огонь из охотничьего ружья в Баку, убив четырех человек, в том числе трех полицейских, стрелявший уничтожен, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана."В поселке Шувелан Хазарского района столицы гражданин Азербайджана, неоднократно судимый и в настоящее время находящийся в розыске Ровшан Аллахвердиев, оказал сопротивление полиции при задержании. Он выстрелил из охотничьего ружья... и убил трех полицейских и одного гражданского. Аллахвердиев был нейтрализован сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается", - говорится в сообщении.
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баку, азербайджан, в мире
Баку, Азербайджан, В мире
В Баку мужчина открыл огонь из охотничьего ружья

МВД Азербайджана: в Баку мужчина открыл огонь, погибли четыре человека

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНабережная в Баку
Набережная в Баку - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Набережная в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 24 июн - РИА Новости. Рецидивист открыл огонь из охотничьего ружья в Баку, убив четырех человек, в том числе трех полицейских, стрелявший уничтожен, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
«
"В поселке Шувелан Хазарского района столицы гражданин Азербайджана, неоднократно судимый и в настоящее время находящийся в розыске Ровшан Аллахвердиев, оказал сопротивление полиции при задержании. Он выстрелил из охотничьего ружья... и убил трех полицейских и одного гражданского. Аллахвердиев был нейтрализован сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается", - говорится в сообщении.
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