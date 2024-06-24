https://ria.ru/20240624/strelba-1954963785.html

В Баку мужчина открыл огонь из охотничьего ружья

В Баку мужчина открыл огонь из охотничьего ружья - РИА Новости, 24.06.2024

В Баку мужчина открыл огонь из охотничьего ружья

Рецидивист открыл огонь из охотничьего ружья в Баку, убив четырех человек, в том числе трех полицейских, стрелявший уничтожен, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:20

2024-06-24T09:20

2024-06-24T09:23

баку

азербайджан

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832427617_0:159:3357:2047_1920x0_80_0_0_6356f961d972dd20efdc6b463abbff65.jpg

БАКУ, 24 июн - РИА Новости. Рецидивист открыл огонь из охотничьего ружья в Баку, убив четырех человек, в том числе трех полицейских, стрелявший уничтожен, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана."В поселке Шувелан Хазарского района столицы гражданин Азербайджана, неоднократно судимый и в настоящее время находящийся в розыске Ровшан Аллахвердиев, оказал сопротивление полиции при задержании. Он выстрелил из охотничьего ружья... и убил трех полицейских и одного гражданского. Аллахвердиев был нейтрализован сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240623/bandity-1954932264.html

баку

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

баку, азербайджан, в мире