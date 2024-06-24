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Спектакль "Авиатор" Татарского театра кукол получил "Золотую маску" - РИА Новости, 24.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:46 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/spektakl-1955189545.html
Спектакль "Авиатор" Татарского театра кукол получил "Золотую маску"
Спектакль "Авиатор" Татарского театра кукол получил "Золотую маску" - РИА Новости, 24.06.2024
Спектакль "Авиатор" Татарского театра кукол получил "Золотую маску"
Спектакль "Авиатор" Татарского театра кукол "Экият" в Казани получил "Золотую маску", стал лучшим кукольным спектаклем, приз за лучшую актёрскую работу получил... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:46
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спектакль "Авиатор" Татарского театра кукол "Экият" в Казани получил "Золотую маску", стал лучшим кукольным спектаклем, приз за лучшую актёрскую работу получил Дилюс Хузяхметов, а лучшим режиссером театра кукол стал Ильгиз Зайниев, передает корреспондент РИА Новости. "Номинация "Лучший спектакль. Театр кукол": "Авиатор", Татарский театр кукол "Экият", - объявил ведущий церемонии. Лучшими художниками театра кукол стал Юрий Сучков и Эмиль Капелюш за спектакль "Король Лир" Чувашского театра кукол в Чебоксарах. Приз за лучшую мужскую роль в оперетте/мюзикле получил Станислав Сикирин за роль Петра Гринева в постановке "Орёл и ворон" Музыкального театра в Красноярске. Лауреатом премии в номинации "Лучшая роль второго плана в Оперетте/Мюзикле" стал исполнитель роли Досифея в спектакле "Петр I" театра музыкальной комедии в Санкт-Петербурге. Лучшей работой дирижёра в Оперетте/Мюзикле была признана работа в постановке "Сонная лощина" (Театр-Театр, Пермь) Кирилла Бузмакова. В номинациях "Лучшая женская роль", "Лучшая работа режиссера" премия не была присуждена. Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. "Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
https://ria.ru/20240624/opera-1955186094.html
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чебоксары, красноярск, санкт-петербург, евгений вахтангов, иссык-куль (озеро)
Культура, Чебоксары, Красноярск, Санкт-Петербург, Евгений Вахтангов, Иссык-Куль (озеро)
Спектакль "Авиатор" Татарского театра кукол получил "Золотую маску"

Спектакль "Авиатор" Татарского театра кукол взял "Золотую маску" в 3 номинациях

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТеатральная премия "Золотая Маска"
Театральная премия Золотая Маска - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Театральная премия "Золотая Маска". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спектакль "Авиатор" Татарского театра кукол "Экият" в Казани получил "Золотую маску", стал лучшим кукольным спектаклем, приз за лучшую актёрскую работу получил Дилюс Хузяхметов, а лучшим режиссером театра кукол стал Ильгиз Зайниев, передает корреспондент РИА Новости.
"Номинация "Лучший спектакль. Театр кукол": "Авиатор", Татарский театр кукол "Экият", - объявил ведущий церемонии.
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Сулимский и Ляскова получили "Золотую маску"
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Лучшими художниками театра кукол стал Юрий Сучков и Эмиль Капелюш за спектакль "Король Лир" Чувашского театра кукол в Чебоксарах.
Приз за лучшую мужскую роль в оперетте/мюзикле получил Станислав Сикирин за роль Петра Гринева в постановке "Орёл и ворон" Музыкального театра в Красноярске. Лауреатом премии в номинации "Лучшая роль второго плана в Оперетте/Мюзикле" стал исполнитель роли Досифея в спектакле "Петр I" театра музыкальной комедии в Санкт-Петербурге. Лучшей работой дирижёра в Оперетте/Мюзикле была признана работа в постановке "Сонная лощина" (Театр-Театр, Пермь) Кирилла Бузмакова. В номинациях "Лучшая женская роль", "Лучшая работа режиссера" премия не была присуждена.
Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
"Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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Вчера, 21:42
 
КультураЧебоксарыКрасноярскСанкт-ПетербургЕвгений ВахтанговИссык-Куль (озеро)
 
 
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