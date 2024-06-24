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Спектакль "Муть. Мухаджиры" стал победителем "Золотой маски"
Спектакль "Муть. Мухаджиры" стал победителем "Золотой маски" - РИА Новости, 24.06.2024
Спектакль "Муть. Мухаджиры" стал победителем "Золотой маски"
Спектакль "Муть. Мухаджиры" Татарского театра имени Г. Камала стал победителем национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучший драматический РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:30
2024-06-24T22:30
2024-06-24T22:31
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спектакль "Муть. Мухаджиры" Татарского театра имени Г. Камала стал победителем национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучший драматический спектакль большой формы", передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. "Последняя номинация "Лучший спектакль драмы". "Муть. Мухаджиры" Татарского театра имени Камала. Ура!" - сказал директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, объявляя награду. "Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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москва, россия, евгений вахтангов, кирилл крок, общество
Москва, Россия, Евгений Вахтангов, Кирилл Крок, Общество, Культура
Спектакль "Муть. Мухаджиры" стал победителем "Золотой маски"
Спектакль "Муть. Мухаджиры" Татарского театра стал победителем "Золотой маски"