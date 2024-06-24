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Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Крыму и Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/soboleznovaniya-1955117014.html
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Крыму и Дагестане
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Крыму и Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Крыму и Дагестане
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки ВСУ на Крым и нападения экстремистов в Дагестане. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:20
2024-06-24T17:20
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
дербент
михаил мишустин
вооруженные силы украины
совет федерации рф
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки ВСУ на Крым и нападения экстремистов в Дагестане. "В минувшие выходные в двух наших регионах - Дагестане и Севастополе - произошли террористические акты. В Дербенте и Махачкале боевики напали на храмы. Есть погибшие и раненые. В Крыму - со стороны Украины нанесен ракетный удар по Севастополю. Били по мирным гражданам, отдыхавшим в выходной. Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких", - сказал Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации. Он также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто был госпитализирован.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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севастополь, россия, дербент, михаил мишустин, вооруженные силы украины, совет федерации рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Дербент, Михаил Мишустин, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Крыму и Дагестане

Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при терактах в Крыму и Дагестане

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки ВСУ на Крым и нападения экстремистов в Дагестане.
"В минувшие выходные в двух наших регионах - Дагестане и Севастополе - произошли террористические акты. В Дербенте и Махачкале боевики напали на храмы. Есть погибшие и раненые. В Крыму - со стороны Украины нанесен ракетный удар по Севастополю. Били по мирным гражданам, отдыхавшим в выходной. Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких", - сказал Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.
Он также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто был госпитализирован.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияДербентМихаил МишустинВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеПроисшествияОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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