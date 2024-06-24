https://ria.ru/20240624/soboleznovaniya-1955117014.html
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Крыму и Дагестане
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Крыму и Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Крыму и Дагестане
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки ВСУ на Крым и нападения экстремистов в Дагестане. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:20
2024-06-24T17:20
2024-06-24T17:20
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севастополь
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дербент
михаил мишустин
вооруженные силы украины
совет федерации рф
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки ВСУ на Крым и нападения экстремистов в Дагестане. "В минувшие выходные в двух наших регионах - Дагестане и Севастополе - произошли террористические акты. В Дербенте и Махачкале боевики напали на храмы. Есть погибшие и раненые. В Крыму - со стороны Украины нанесен ракетный удар по Севастополю. Били по мирным гражданам, отдыхавшим в выходной. Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких", - сказал Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации. Он также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто был госпитализирован.
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Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Крыму и Дагестане
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при терактах в Крыму и Дагестане