https://ria.ru/20240624/soboleznovaniya-1955117014.html

Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Крыму и Дагестане

Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Крыму и Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Крыму и Дагестане

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки ВСУ на Крым и нападения экстремистов в Дагестане. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:20

2024-06-24T17:20

2024-06-24T17:20

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

дербент

михаил мишустин

вооруженные силы украины

совет федерации рф

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки ВСУ на Крым и нападения экстремистов в Дагестане. "В минувшие выходные в двух наших регионах - Дагестане и Севастополе - произошли террористические акты. В Дербенте и Махачкале боевики напали на храмы. Есть погибшие и раненые. В Крыму - со стороны Украины нанесен ракетный удар по Севастополю. Били по мирным гражданам, отдыхавшим в выходной. Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких", - сказал Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации. Он также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто был госпитализирован.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

россия

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