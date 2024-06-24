https://ria.ru/20240624/soboleznovaniya-1954948100.html

Токаев выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане

Токаев выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Токаев выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане и предложил содействие в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T04:48

2024-06-24T04:48

2024-06-24T04:55

касым-жомарт токаев

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

владимир путин

дербент

казахстан

россия

оон

шос

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане и предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности."Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов. Глава государства предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств", - приводятся его слова в официальном Telegram-канале пресс-службы президента Казахстана.Токаев подчеркнул, что Казахстан решительно осуждает это античеловеческое деяние и выступает за развитие многостороннего сотрудничества для борьбы с терроризмом под эгидой ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются.

https://ria.ru/20240624/soboleznovaniya-1954935855.html

https://ria.ru/20240624/slutskiy-1954935539.html

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казахстан

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касым-жомарт токаев, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, владимир путин, дербент, казахстан, россия, оон, шос, русская православная церковь