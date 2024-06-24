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Токаев выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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04:48 24.06.2024 (обновлено: 04:55 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/soboleznovaniya-1954948100.html
Токаев выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане
Токаев выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Токаев выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане и предложил содействие в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T04:48
2024-06-24T04:55
касым-жомарт токаев
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
владимир путин
дербент
казахстан
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане и предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности."Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов. Глава государства предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств", - приводятся его слова в официальном Telegram-канале пресс-службы президента Казахстана.Токаев подчеркнул, что Казахстан решительно осуждает это античеловеческое деяние и выступает за развитие многостороннего сотрудничества для борьбы с терроризмом под эгидой ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются.
https://ria.ru/20240624/soboleznovaniya-1954935855.html
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касым-жомарт токаев, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, владимир путин, дербент, казахстан, россия, оон, шос, русская православная церковь
Касым-Жомарт Токаев, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Владимир Путин, Дербент, Казахстан, Россия, ООН, ШОС, Русская православная церковь
Токаев выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане

Токаев выразил Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане и предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности.
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"Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов. Глава государства предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств", - приводятся его слова в официальном Telegram-канале пресс-службы президента Казахстана.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Патриарх Кирилл принес соболезнования из-за терактов в Дербенте и Махачкале
00:17
Токаев подчеркнул, что Казахстан решительно осуждает это античеловеческое деяние и выступает за развитие многостороннего сотрудничества для борьбы с терроризмом под эгидой ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются.
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Теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне, заявил Слуцкий
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Касым-Жомарт ТокаевВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеВладимир ПутинДербентКазахстанРоссияООНШОСРусская православная церковь
 
 
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