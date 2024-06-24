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КНДР запустила воздушные шары в направлении Южной Кореи - РИА Новости, 24.06.2024
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17:39 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/shary-1955126094.html
КНДР запустила воздушные шары в направлении Южной Кореи
КНДР запустила воздушные шары в направлении Южной Кореи - РИА Новости, 24.06.2024
КНДР запустила воздушные шары в направлении Южной Кореи
КНДР снова запустила воздушные шары в направлении Южной Кореи, к ним, предположительно, снова прикреплены мешки с мусором, сообщило Объединенной командование... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:39
2024-06-24T17:39
в мире
южная корея
сеул
юг
ким е чжон
ким чен ын
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СЕУЛ, 24 июн - РИА Новости. КНДР снова запустила воздушные шары в направлении Южной Кореи, к ним, предположительно, снова прикреплены мешки с мусором, сообщило Объединенной командование начальников штабов Республики Корея. "Северная Корея снова поднимает в воздух, предположительно, шары с мусором для отправки на Юг. Сейчас дует северо-западный ветер, и (они) перемещаются из северных районов (столичной провинции) Кёнги на юго-восток. Просим граждан остерегаться падения прикрепленных (к шарам) предметов, и в случае обнаружения шаров не приближаться к ним, а сообщать в ближайшие военные части или полицию", - говорится в сообщении. Аналогичное сообщение с просьбой остерегаться падения шаров с мусором получили жители граничащей с КНДР провинции Кёнгидо. Корреспонденту РИА Новости также на телефон пришло оповещение от мэрии Сеула, в котором сообщалось, что в районе 21.00 (15.00 мск) в северных районах были зафиксированы предметы, являющиеся, предположительно, шарами, запущенными из Северной Кореи. Власти попросили горожан быть осторожными при выходе на улицу и обещали повторно предупредить жителей столицы, когда шары долетят до территории города. На прошлой неделе сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон выступила с заявлением, в котором пригрозила северокорейским перебежчикам, продолжившим, несмотря на многочисленные предупреждения, запуски антипхеньянских листовок через границу, непредвиденными проблемами. Она отметила, что "грязные предметы" были обнаружены на заливных сельскохозяйственных полях, на берегах водохранилищ, во фруктовых садах, и, возможно, будут обнаружены в других местах. Ким Ё Чжон подчеркнула, что перебежчики получат осуждение со стороны своих граждан, заявив, что случатся "дела, которых можно было бы и не делать". В конце мая Ким Ё Чжон, комментируя отправку Пхеньяном шаров с макулатурой и бытовым мусором в Южную Корею, уже выражала надежду на то, что теперь в Южной Корее поймут, насколько неприятно и утомительно все это убирать, и будут с большей осторожностью говорить о свободе слова в отношении "игр" с воздушными шарами в приграничных районах. В июне замзаведующего отделом ЦК ТПК выступила с очередным заявлением, в котором предупредила, что Южная Корея столкнется с новым ответом КНДР, если снова одновременно проведет заброс листовок и включит пропагандистское вещание на границе. По ее словам, после возобновления работы громкоговорителей, вновь развернутых южнокорейской армией, "ситуация изменилась", и теперь "буднями Республики Корея станет неловкая ситуация, в которой им придется без конца убирать бумагу". Она также "строго предупредила" Сеул о необходимости немедленно прекратить свои опасные действия и "быть осторожнее", если Южная Корея не хочет спровоцировать еще большего кризиса и противостояния.
https://ria.ru/20240624/medvedev-1955065869.html
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в мире, южная корея, сеул, юг, ким е чжон, ким чен ын
В мире, Южная Корея, Сеул, Юг, Ким Е Чжон, Ким Чен Ын
КНДР запустила воздушные шары в направлении Южной Кореи

Командование Республики Корея: КНДР запустила воздушные шары в южную сторону

© AP Photo / Incheon Fire HeadquartersМешок с мусором на воздушном шаре, предположительно отправленный Северной Кореей, в Сеуле
Мешок с мусором на воздушном шаре, предположительно отправленный Северной Кореей, в Сеуле - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Incheon Fire Headquarters
Мешок с мусором на воздушном шаре, предположительно отправленный Северной Кореей, в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 24 июн - РИА Новости. КНДР снова запустила воздушные шары в направлении Южной Кореи, к ним, предположительно, снова прикреплены мешки с мусором, сообщило Объединенной командование начальников штабов Республики Корея.
"Северная Корея снова поднимает в воздух, предположительно, шары с мусором для отправки на Юг. Сейчас дует северо-западный ветер, и (они) перемещаются из северных районов (столичной провинции) Кёнги на юго-восток. Просим граждан остерегаться падения прикрепленных (к шарам) предметов, и в случае обнаружения шаров не приближаться к ним, а сообщать в ближайшие военные части или полицию", - говорится в сообщении.
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Аналогичное сообщение с просьбой остерегаться падения шаров с мусором получили жители граничащей с КНДР провинции Кёнгидо.
Корреспонденту РИА Новости также на телефон пришло оповещение от мэрии Сеула, в котором сообщалось, что в районе 21.00 (15.00 мск) в северных районах были зафиксированы предметы, являющиеся, предположительно, шарами, запущенными из Северной Кореи. Власти попросили горожан быть осторожными при выходе на улицу и обещали повторно предупредить жителей столицы, когда шары долетят до территории города.
На прошлой неделе сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон выступила с заявлением, в котором пригрозила северокорейским перебежчикам, продолжившим, несмотря на многочисленные предупреждения, запуски антипхеньянских листовок через границу, непредвиденными проблемами. Она отметила, что "грязные предметы" были обнаружены на заливных сельскохозяйственных полях, на берегах водохранилищ, во фруктовых садах, и, возможно, будут обнаружены в других местах. Ким Ё Чжон подчеркнула, что перебежчики получат осуждение со стороны своих граждан, заявив, что случатся "дела, которых можно было бы и не делать".
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В конце мая Ким Ё Чжон, комментируя отправку Пхеньяном шаров с макулатурой и бытовым мусором в Южную Корею, уже выражала надежду на то, что теперь в Южной Корее поймут, насколько неприятно и утомительно все это убирать, и будут с большей осторожностью говорить о свободе слова в отношении "игр" с воздушными шарами в приграничных районах.
В июне замзаведующего отделом ЦК ТПК выступила с очередным заявлением, в котором предупредила, что Южная Корея столкнется с новым ответом КНДР, если снова одновременно проведет заброс листовок и включит пропагандистское вещание на границе. По ее словам, после возобновления работы громкоговорителей, вновь развернутых южнокорейской армией, "ситуация изменилась", и теперь "буднями Республики Корея станет неловкая ситуация, в которой им придется без конца убирать бумагу". Она также "строго предупредила" Сеул о необходимости немедленно прекратить свои опасные действия и "быть осторожнее", если Южная Корея не хочет спровоцировать еще большего кризиса и противостояния.
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